Marian, românul găsit mort în locuința din Marea Britanie. Familia are nevoie de sprijin pentru a-i aduce trupul neînsuflețit acasă

Marian avea doar 27 de ani, când s-a stins din viață. Tânărul român și-a găsit sfârșitul în apartamentul său din Marea Britanie. Marian Condurachi este numele românului, în vârstă de 27 de ani, care a fost găsit fără suflare, în apartamentul lui din orașul Worthing, Marea Britanie.

Colegii lui Marian sunt cei care au sesizat autoritățile din Marea Britanie, după ce bărbatul nu mai venise la locul de muncă de două zile. Cum aceștia au observat lipsa românului de 27 de ani, care nu răspundea nici la telefonul mobil, s-au gândit să sesizeze polițiștii. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, unde l-au găsit pe bărbat fără suflare.

Marian Condurachi, mort din cauza naturale

În urma cercetărilor făcute de autoritățile engleze, românul ar fi murit din cauze naturale. Pe trupul neînsuflețit al acestuia nu au fost găsite urme de violență.

Un român de 27 de ani s-a stins din viață, peste hotare![Sursa foto: PixaBay]

Familia românului este foarte îndurerată și a cerut ajutor, pe rețelele de socializare, pentru a putea să-l aducă pe Marian acasă. Astfel, apropiații și familia românului au făcut o strângere de fonduri: Let’s take Marian home!

„Viața este atât fragilă, atât de repede se stinge, mai repede decât flăcăruia unui chibrit atins de vânt. Dragul și iubitul nostru Marian s-a stins din viață la doar 27 de ani, în orașul Worthing din UK, acolo unde locuia de 5 ani de zile. A murit in somn ca urmare a unei afecțiuni medicale, afecțiune care era in curs de investigare. O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la cer lăsând în urmă o nemărginită durere și un gol imens familiei și prietenilor. În aceste clipe atât de grele, familia are nevoie de sprijin financiar pentru a-l aduce pe Marian acasă și a-l comemora așa cum se cuvine. Haideți să ne unim cu toții în ultima lui călătorie spre casă! Dumnezeu să te ierte, Boss, și drum lin spre îngeri!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a strângerii de fonduri.