Marian Vanghelie, scandal în fața Curții de Apel București! Fostul edil a înjurat și a scuipat un protestatar

In articol:

Marian Vanghelie s-a prezentat în dimineața zilei de marți, 16 noiembrie, la Curtea de Apel din București. Fostul primar al Sectorului 5 din Capitală a fost chemat pentru a se prezenta într-un proces de corupție celebru. În fața instituției, politicianul a fost luat prin surprindere de un protestatar, care îl filma și îi adresa mai multe jigniri.

Protestatar: „Ați venit la școală pentru că aveți un apel pentru condamnare!”

Marian Vanghelie: „Te rog frumos pleacă de lângă mine!”.

Protestatar: „Stai pușcăriașule cuminte. Dă mă banii înapoi pe care i-ai furat, mă! Borfașu, Vanghelie, un escroc, da, mă, banii înapoi, mă, borfașule mă. Pune-ți mă masca borfașule”.

Citeste si: A murit. Fiica lui Vadim Tudor a rămas văduvă...- bzi.ro

Citeste si: Răsturnare de situație în cazul spargerii de la vila lui Marian Vanghelie! Prădat de ceasuri și bijuterii în valoare de 300.000 de euro, fostul edil nu va vedea nici un ban înapoi! Cum s-a ajuns aici? EXCLUSIV

Marian Vanghelie a răbufnit la auzul cuvintelor venite din partea protestatarului și l-a agresat pe bărbat. El a lovit telefonul cu care filma protestatarul, după care l-a scupat.

Înainte să intre în instituție, fostul edil l-a mai scuipat încă o dată pe bărbat.

Marian Vanghelie, filmat de protestatar [Sursa foto: Captura Video]

Marian Vanghelie, primele declarații în urma scandalului cu protestatarul

Marian Vangheli e a oferit primele declarații în urma scandalului în care a fost implicat chiar în fața Curții de Apel București. El a recunoscut că și-a pierdut cumpătul, însă a fost provocat și chiar lovit de protestatarul respectiv.

El a mărturisit că va depune plângere penală împotriva bărbatului.

„Este inadmisibil ce se întâmplă, acest individit urmărește politicieni, se duce la ei acasă și își permite să facă ce vrea. M-a filmat, a venit pe la spate, mi-a dat un picior și atunci m-am întors și am luat atitudine. Care este soluția când cineva te lovește pe la spate. Nu era niciun polițist, decât înăuntru, este inadmisibil așa ceva! O să depun plângere penală pe numele acestui individ. Îmi cer scuze, era dimineață și nu am mai putut să rezist când mi-a dat cu piciorul, nu este normal ce am făcut, dar și Dumnezeu iartă”, a declarat Marian Vanghelie pentru Antena 3.

Protestatarul a negat că l-ar fi lovit pe politician. Pe pagina sa de Facebook, bărbatul i-a transmis fostului edil să depună plângere penală împotriva sa, în cazul în care are dovezi care să susțină aceste acuzații.