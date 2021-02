Mariana Buică, cea mai grasă româncă! Cum a ajuns să arate acum

feb 1, 2021 Autor: Adriana Mihaela

În anul 2013, Mariana Luiza Buică era cunosută drept cea mai grasă femeie din România. De-a lungul anilor, femeia ducea o luptă cu kilogramele. La vârsta de 7 ani, Mariana Buică cântărea 50 de kilograme. Potrivit spuselor sale, la vârsta de 25 de ani, aceasta cântărea atât de mult încât cu greu se mai putea ținea pe picioare.

Mai exact, Mariana Buică cântăra 225 de kilograme.

„Medicii spun că m-am obișnuit eu să mănânc și că stomacul este prea mare și acum singura variantă este să fac o operație de micșorare de stomac. De la vârsta de 14 ani umblu prin spitale, între investigații, diete și tratamente. A trebuit să-mi întrerup toate studiile. Îmi doresc și eu o familie, o viață normală. Sunt disperată”, spunea Mariana Buică la vremea respectivă.

Mariana Buică[Sursa foto: Facebook]

Mariana Buică amenințase că-și va pune capăt zilelor

Potrivit unor surse, femeia locuia alături de membrii familiei într-o casă din Maglavit, județul Dolj, aproape de Craiova.

Mai mult decât atât, familia Buică se zbătea în sărăcie, aceștia trăiau dintr-un venit de 1200 de lei. Mariana Buică a susținut că la vârsta de 25 de ani și-a amenințat familia că se sinucide, pentru că nu mai suporta kilogramele în plus

„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroida pe care îl urmez de la 17 ani este de fapt greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa că mă sinucid. Am 25 de ani și trebuie să fac ceva în viață și mă gândesc că mai târziu nu o să mai pot să fac nimic, nici să mă ridic din pat”, a mai spus Mariana Buică.

Mariana Buică[Sursa foto: Captură TV]