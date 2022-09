Mariana Cojocaru dezvăluie tehnica prin care un astrolog prevede viitorul! "Te poți bloca de fiecare dată în același punct"

In articol:

Mariana Cojocaru este unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din țară. Aceasta și-a dat cu părerea de multe ori despre soarta mai mult cupluri mondene. Pe lângă prezicerile de excepție, Mariana Cojocaru are și o poveste de viață impresionantă.

Cum vede un astrolog viitorul?

Cu toții se întreabă care e secretul astrologilor, prin care pot citi viitorul unei persoane. Invitată la emisiunea În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, Mariana Cojocaru a elucidat misterul. Așa își dă ea seama ce se va întâmpla cu omul în viitor.

"Eu sunt astrolog specialist pe zona de astrologie karmică. Trecere trecut, prezent, viitor. Cei mai mulți sunt fascinați de previziuni. Pot să văd în viitor, dar doar analizând trecutul. Mă uit pe astrograma karmică a cuiva, văd într-o viață anterioară, are o problemă pe carieră sau sentimentală. Mă uit ce a făcut, dacă a depășit obstacolul, dacă a rezolvat și cum a rezolvat. Mulți ajung în zona aia de blocaj și nu înțeleg cum să evolueze, cum să ridice barierele. Te poți bloca de fiecare dată în același punct.", a declarat Mariana Cojocaru,.

Mariana Cojocaru și-a prezis moartea clinică

În urmă cu ceva timp, Mariana Cojocaru a suferit un accident de mașină, care s-a soldat cu moartea ei clinică. Aceasta a povestit cum a vista totul, având o previziune despre ce urma să i se întâmple. Nimeni nu a crezut-o, dar a știut dinainte fiecare detaliu.

"Înaintea accidentului cu moartea clinică, cu o seară înainte am avut un vis premonitoriu, dar eu visez într-un fel anume. Am visat atunci că erau niște manechine ca într-un magazin. Un manechin de acolo a căzut, s-a spart la nivelul capului. Prietena mea era la volan. Când m-am trezit i-am spus fostului soț că am avut un vis cam ciudat și că nu ar fi rău să venim la București cu trenul. El nu a fost de acord. Am avut dreptate. Plecăm la drum, ploua, pe carosabil era numai gheață. Într-o curbă largă mașina derapează, acroșează un copac, mașina s-a făcut praf și toți patru suntem în viață. Eu am fost cea mai afectată.", a mărturisit Mariana Cojocaru, în emisiunea de pe canalul de YouTube theXclusive.

