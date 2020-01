Mariana de la Puterea Dragostei a fost, zilele trecute, din nou, protagonista unor discuții incendiare, după ce Andreea Pirui a spus că are informații că a practicat masaj erotic.

Mariana a confirmat informațiile primite de Andreea Pirui. De altfel, tânăra din Republica Moldova a spus, recent, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro că mama ei, deși a fost strictă în ceea ce privește relațiile Marianei cu bărbații, nu a avut o problemă ca aceasta să defileze în lenjerie intimă sau pozeze extrem de sexy, cu părți intime la vedere.

”Mama m-a crescut singură de la 3 ani. Ea a fost severă, dar mă iubește mult și a făcut tot ce a putut pentru mine. Mămica m-a pregătit pentru viață, dar viața m-a învățat și ea multe. Am fost educată să nu am o relație intimă cu un bărbat pentru că acesta mă va părăsi. Mama era foarte atentă să nu stau la ore târzii cu băieții, dar nu avea, de exemplu, probleme să pozez goală sau să defilez în lenjerie intimă.

La 20 de ani, am pozat pentru o revistă celebră de fotbal de la noi, din Chișinău, și când am fost întrebată dacă am o problemă să-mi scot sutienul și să pozez cu sânii acoperiți de păr, am zis nu”, a spus Mariana pentru WOWbiz.ro.

Zilele trecute, în emisiune, Andreea Pirui a acuzat-o pe Mariana că a practicat masaj erotic și a prezentat și dovezile.

Pirui a venit cu mesajele pe care i le-a transmis o persoană care o cunoștea din Cluj pe Mariana. Potrivit mesajelor, Mariana a aplicat pentru un job la un salon de masaj erotic, lucru recunoscut și de Mariana.

Concurenta de la Puterea Dragostei a spus însă că a aplicat pentru un post de secretară și că, în cele din urmă, nu a mai ajuns deloc să lucreze în acel loc.

"Am salon de masaj erotic în Cluj și Mariana înainte de a intra în casă și-a depus CV-ul", a fost unul dintre mesajele făcute publice de Andreea Pirui.

"Asta e adevărat", a replicat Mariana.

"Să tacă, să nu facă pe virgina, că o fi oricum numai virgină nu", mai era un mesaj.

"Da, am depus CV ca secretară, dar nu am lucrat, persoana de la salon mi-a recomandat că nu e bine să lucrez acolo", a spus Mariana la Puterea Dragostei.