Mariana de la Puterea dragostei, adevărul despre prietenia cu Mădălina: „Îmi pare rău...”

Mariana și Mădălina s-au cunoscut în casa Puterea dragostei, unde au creat o relație de prietenie specială. Ele erau de nedespărțit, însă plecarea din casă a Mădălinei le-a afectat relația de prietenie. Bruneta a părăsit competiția cu iubitul ei, George, alături de care a decis să își continue povestea de dragoste în afara competiției.

Mariana Danilenco a organizat recent o sesiune de întrebări pe pagina ei de Instagram. Printre curiozități s-a numărat și relația actuală dintre ea și Mădălina. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a confirmat faptul că cele două nu mai vorbesc, iar motivul ar fi fost faptul că Mădălina s-a simțit „uitată” de prietena ei, însă sentimentul pare să fi fost reciproc.

Î: „Tu mai ai vreo treabă cu Mădălina? Serios... Oamenii care vă plac merită sinceritate”

Mariana: „Am văzut că s-a vorbit despre faptul că nu am căutat-o când s-a simțit rău. Îmi pare rău, nu ar trebui să caut doar eu lumea și eu am avut momente când nu am fost bine, nu am primit un mesaj de la nimeni. Am și eu problemele mele... Eu nu am să insist să vorbească nimeni cu mine, respect alegerile oamenilor... Așa cum alții așteaptă să fie căutați, la fel probabil aștept și eu...”.

Mariana, despre cuplurile de la Puterea dragostei: „Doar de fațadă...”

Mariana de la Puterea dragostei a mărturisit că nu crede în multe dintre cuplurile care au ajuns împreună în Marea Finală Puterea dragostei, sezonul 3.

„Multe din persoanele care sunt și acum împreună sunt doar de fațadă. Imediat după ce o să se termină finala, după ce o să primească premiul, o să ne vedem fiecare de treaba noastră. Eu nu îi văd împreună( n.r.-

Maria și Marinescu). Sunt persoane total diferite. E clar că nu se gândește pe viitor la ceva și relația nu are stabilitate", a declarat Mariana, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mariana de la Puterea dragostei[Sursa foto: Instagram]