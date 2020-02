Puterea dragostei are o sosie celebră! Giuliana Rancic seamănă leit cu concurenta " />

Fanii emisiunii Puterea dragostei au avut un șoc în momentul în au văzut-o la televizor pe Giuliana Rancic, o cunoscută vedetă din America, aceasta seamănă leit cu Mariana.

În vârstă de 45 de ani, Giuliana Rancic este un reporter italian-american de divertisment și om de televiziune. Aceasta este căsătorită din anul 2007 cu Bill Rancic, un antreprenor american care a fost primul candidat angajat de Organizația Trump la încheierea primului sezon al emisiunii de televiziune a lui Donald Trump, The Apprentice.

Între Mariana de la Puterea dragostei și Giuliana Rancic există o asemănare izbitoare.

Mariana de la Puterea dragostei nu s-a dus la înmormântarea tatălui! "M-a părăsit de la trei ani!"

"Tata m-a părăsit de la trei ani! De fapt, mama mea a divorțat de el atunci, pentru că, pur și simplu, nu se mai înțelegeau, iar el nu a mai venit să mă vadă niciodată. Nu știu care a fost motivul, de ce a luat decizia aceasta, fiindcă eu eram un copil, dar așa au stat lucrurile și eu nu le-am putut schimba", a declarat fosta Miss Moldova pentru WOWbiz.ro, apoi avea sp mai specifice și de ce își iubește mama mai multe decât orice pe lume.

"Toată lumea din localitatea micuță în care am locuit o consideră pe măicuța mea un părinte perfect. Ea mi-a oferit orice mi-am dorit, nu am dus lipsă de nimic. A făcut sacrificii pentru mine și de aceea, viața întreagă, am să îi mulțumesc. Îmi este atât de dor de ea acum, de sfaturi, de căldură, de orice îmi oferea ea", a conchis concurenta pentru WOWbiz.ro

Cu o sinceritate debordantă, controversata concurenta avea să mai mărturisească un adevăr dureros din viața ei, de fapt o decizie luată în adolescență, într-un moment dificil, și anume… Mariana de la Puterea dragostei nu s-a dus la înmormântarea tatălui ei!

”El a murit când eu aveam 16 ani! Am aflat de la niște apropiați întâmplător. Recunosc, nu m-am dus însă la înmormântare, așa am considerat că este corect, nu mai simțeam nimic pentru el. Mă părăsise de așa de mult timp, nu se interesase niciodată de mine, uitase practic că exist, încât ar fi fost o falsitate să merg la funeralii.

Am suferit mult în copilărie că nu a venit să mă vadă vreodată, de aceea, consider că mămicuța mea a fost și mamă și tata pentru mine, iar ea merită adevăratul meu respect", a povestit Mariana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.