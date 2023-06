Mariana Ionescu Căpitănescu a vorbit despre dramele din viața ei! Artista a suferit enorm: „Am fost pedepsită de Dumnezeu”

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu, în vârstă de 54 de ani, este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din țara noastră. În prezent, cântăreața se bucură de o viață de familie minunată, având doi copii cu soțul ei Dan Căpitănescu. Mariana este mama unei adolescente pe nume Tara Maria și are și un fiu, Antony, care este deja adult.

Îndrăgita interpretă de muzică populară a dezvăluit care au fost momentele tragice prin care a trecut, de-a lungul vieții sale.

Mariana Ionescu Căpitănescu nu a avut o viață ușoară. Cântăreața a povestit că au existat clipe de amărăciune în viața sa, în care a crezut chiar că a fost pedepsită de Dumnezeu. Celebra artistă a dezvăluit că a pierdut câteva sarcini în tinerețe, ceea ce a făcut-o să sufere foarte tare. Iar tragediile nu s-au oprit aici, căci ea și sora ei, Marcela Fota, au fost puse la grele încercări atunci când și-au pierdut tatăl, dar și fratele.

„Momentele care mi-au adus multă amărăciune în suflet au fost momentele în care am pierdut niște sarcini. Am crezut că voi avea copii și nu am putut să le duc la termen. Am considerat că am fost pedepsită de Dumnezeu. A fost greu când mi-am pierdut fratele, tot așa, am crezut că este o pedeapsă pentru noi. Acele momente te fac să înțelegi că viața este foarte fragilă. La fel a fost și când mi-am pierdut tatăl, atunci când pierzi oameni dragi e foarte greu. Când a plecat tata la ceruri, anul trecut, am considerat că el a plecat undeva, iar eu nu pot să îl mai văd. Dar el în sufletul meu există”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu pentru Fanatik.ro.

Cum trece Mariana Ionescu Căpitănescu peste momentele dureroase

De-a lungul vieții sale, interpreta de muzică populară a fost nevoită să treacă prin momente de cumpănă, însă nu și-a pierdut speranța. Artista a mărturisit că își trăiește suferința atunci când are parte de ea, iar apoi își ocupă timpul cu alte lucruri, pentru a putea uita clipele dureroase. Mai mult, cântăreața a dezvăluit că s-a considerat pedepsită în viață, dar toate rănile sale sufletești au fost vindecate de trecerea timpului.

„Atunci nu pot să trec peste acele momente. Trăiesc acea suferință, nu pot s-o elimin. Țin suferința cu mine un timp, apoi trece în timp, făcând alte lucruri, atunci când se reia cursul vieții. Când se întâmplă lucruri rele, parcă și viața se oprește. Eu toate aceste lucruri le-am considerat pedepse. Noi oamenii avem momente când suntem pedepsiți, iar acea suferință te atinge direct în suflet. Au fost oameni care au dispărut, am suferit foarte mult, dar mi-au rămas în suflet. Așa cum se spune, timpul le vindecă pe toate”, a mai spus Mariana Ionescu Căpitănescu.