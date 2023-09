Mariana Moculescu a răbufnit! Fosta soție a lui Horia Moculescu este șocată de tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni din cauza consumului de stupefiante. Femeia a propus o soluție: „Părinții trebuie să se transforme în spioni”

In articol:

Mariana Moculescu a răbufnit după ultimele săptămâni în care tot au apărut cazuri de tineri care au probleme cu consumul de stupefiante. Fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvăluit că și fiica ei, Nidia a avut parte de această experiență în anii de liceu și a vorbit despre cum ar trebui să acționeze părinții în astfel de cazuri.

Mariana Moculescu, dezvăluiri despre consumul de stupefiante în rândul tinerilor

După incidentele care au avut loc în ultimele săptămâni, Mariana Moculescu nu s-a mai putut abține și a făcut declarații tranșante despre consumul de substanțe interzise în rândul tinerilor. Aceasta a mărturisit că îi condamnă foarte mult pe părinți fiindcă le permit prea multe copiilor lor și nu se implică așa cum ar trebui. Fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvăluit că și fiica ei, Nidia a fost ademenită în această lume a stupefiantelor pe vremea când era la liceu.

Citește și: Nidia Moculescu a ajuns pe mâna medicilor! Horia Moculescu a dezvăluit ce se întâmplă cu fiica lui în aceste momente: „Nu se știe de unde”

Citeste si: Radu i-a adresat replici dure unei concurente în ,,Casa iubirii'': ,,Ce dai primești!''. Aceasta a părăsit în lacrimi camera roșie- kanald.ro

Citeste si: Profesorii din Buzău vindeau droguri printr-o metodă inspirată din filme. Cel din Bacău cultiva canabis în grădina bunicii- stirileprotv.ro

„ Părinții trebuie să se transforme în spioni, în mai ceva ca bodyguardul lui Whitney Houston, să întrebe în stânga și în dreapta, să le verifice anturajul, colegii de școală. Copiii trebuie să îi știe de jupâni pe părinți, să știe care le sunt limitele. Dacă văd că sunt tratați cu nepăsare, de către cei din casă, ei se duc și-și bagă în venă, căci știu că nu îi ceartă nimeni. Dacă, tu, ca părinte, nu te-ai impus, dacă nu îi mai tai din bonusuri sau din bani, ei vor face ce vor dori! Lipsa de implicare a părinților înseamnă să îi scapi din mână. Eu cred că educația e ca un tango argentinian în trei”, a declarat Mariana Moculescu pentru PlayTech.ro.

Mariana Moculescu îi condamnă pe părinți pentru faptele tinerilor

Fosta soție a lui Horia Moculescu a povestit că principala vină pentru situațiile expuse din ultimele zile este a părinților.

Aceasta a dezvăluit că atunci când ea s-a confruntat cu această problemă și-a ajutat fiica ducând-o la o clinică de dezintoxicare.

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zborurile care au salvat sute de copii cu afecțiuni grave. Adelina Toncean: ”Mi se pare atât de emoționant când văd zborurile noastre pe tabela aeroportului și avionul pregătit. Realizezi de cât este în stare omenirea”- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Până nu au văzut banii în cont nu m-au operat” Ce sumă colosală a plătit Valentin Sanfira la spitalul din Italia, după accident- radioimpuls.ro

Citește și: „O prostie și o blasfemie” Mariana Moculescu, replici acide la adresa Loredanei Groza, după ce artista a îngenuncheat în fața lui Horia Moculescu! Imaginile au scos-o din sărite pe fosta soție a artistului

„Cum să nu știi? Păi, vine copilul acasă, nu mai e el. E pierdut în spațiu, o mamă își simte imediat copilul, după cum privește, cum se exprimă, cum gesticulează. Devine rău, nervos, pare că îl are pe dracu în el și tu zici că nu știai? Păi, cum să știi, dacă stai să spargi semințe în fața televizorului, la telenovele? Am auzit că unele mame le cumpără copiilor droguri, ca să îi calmeze, căci intră în sevraj și fac foarte urât. Păi, nu mai bine îl duci la o clinică de dezintoxicare și anunți autoritățile, așa cum am făcut eu? Asta face un părinte adevărat care vrea să-și salveze copilul din ghearele periculoșilor dealeri de stupefiante, care sunt tot mai mulți în România”, a mai spus femeia, pentru sursa menționată anterior.