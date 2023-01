Mariana Moculescu, îngrijorată din cauza problemelor de sănătate, la 53 de ani. Cum a reacționat când a primit vestea medicilor: „Am râs de moartea mea”

In articol:

Mariana Moculescu a dezvăluit tuturor cu ce probleme de sănătate se confruntă, dar și ce a aflat de la medic, după ce a făcut un consult de specialitate. Vedeta a dezvăluit detalii din timpul consultației, cât și despre vestea pe care a primit-o din partea din partea medicului.

Mariana Moculescu a făcut o serie de investigații în zona sânilor, după ce o bună perioadă a evitat să meargă la medic. Mama sa a decedat din cauza cancerului la sân, motiv pentru care a decis să prioritizeze vizitele la medic pentru investigații de rutină. Ultima vizită a venit la pachet și cu o serie de descoperiri pe care medicul le-a făcut în urma consultației. Cu ce probleme se confruntă Mariana Moculescu la vârsta de 53 de ani?

Mariana Moculescu se confruntă cu probleme de sănătate

Recent, Mariana Moculescu a ajuns la medic pentru a face o ecografie la sân, moment în care a fost informată că prezintă o formațiune pe sânul drept și mai multe pete

albe pe sânul stâng. Pasul următor a fost să facă o mamografie, veste pe care Mariana Moculescu a primit-o într-un mod nu prea plăcut.

„Am fost să-mi fac analize la centrul medical, să-mi fac și eu, pentru că știi că mama mea a murit de cancer la sân, și să îmi fac și eu testul, ecografie la sân, să văd (...). Rezultatul este că a găsit doamna doctor o formațiune pe sânul drept și niște pete albe pe sânul stâng și m-a trimis grabnic să-mi fac mamografia. Când doctoriței începuse să îi sară un ochi pentru că a localizat ceva pe sânul meu, i-am spus și Nidiei, am simțit o căldură...”, a mărturisit Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu a povestit cu lux de amănunte ce a simțit în momentul în care medicul dezvăluia problemele pe care le observă pe ecograf. Cu toate acestea, a avut o reacție cu totul neașteptată, mărturisind că, la un moment dat, chiar a izbucnit în râs simțind „gustul morții”, după cum chiar vedeta a declarat.

„Mi s-a făcut frică, am făcut un atac de panică. Gustul morții. Și doctorița i-a strigat asistentei «Scrie! Formațiune de culoare cutare, pe sânul drept», iar în momentul ăla am simțit o căldură brusc și văzând că ea clipea, se uita foarte atent pe ecograf, și se uita, îi sărea ochiul, îi sărea nervul. Doar Dumnezeu știe că m-a bufnit râsul, s-a auzit puțin, dar am râs, am râs de moartea mea(...). Pe 24 trebuie să merg, pentru că mi-a mai descoperit ceva la sân, sunt suspectă de ceva, am citit și pe Google, ceva care se transmite și copilului, la un moment dat trebuie să faci și transfuzie de sânge, este oboseală cronică”, a adăugat vedeta.