Marilena și Andrei Ciobanu au devenit părinți! Cum se simt și ce nume special au ales pentru fiul lor: “Am crezut că nu mai naște” | EXCLUSIV

In articol:

Marilena Cuciurean a devenit mămică pentru prima oară, în urmă cu doar cinci zile. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, “războinica” și iubitul ei, Andrei Ciobanu, au dat primele declarații despre venirea pe lume a băiețelului lor, căruia i-au pus numele Tudor Mihai.

Marilena a dezvăluit că a dorit să nască natural, doar că, ajunsă la termenul de 40 de săptămâni, medicul i-a spus că avea probleme cu placenta, care era îmbătrânită, astfel că, a fost nevoită să recurgă de urgență la cezariană. Micuțul s-a născut perfect sănătos, motiv pentru tăticul Andrei să bea un pahar de șampanie cu prietenii și să își ia apoi în serios rolul de părinte. Mari a povestit că, din cauza operației, și-a ținut copilul în brațe abia a doua zi, dar acum, totul este bine, a ajuns acasă, alăptează și se simte perfect, chiar dacă în sarcină s-a îngrășat 23 de kilograme.

Ce probleme a întâmpinat Marilena pe timpul sarcinii?

Marilena și Andrei Ciobanu au devenit oficial părinții unui băiețel superb. Din păcate, Marilena nu a avut o sarcină prea ușoară, însă a reușit să o ducă cu brio până la capăt. Proaspăt părinții ne-au vorbit despre dificultățile întâmpinate și cum s-a simțit mămica după ce a născut.

„Andrei: Mari a fost cea mai mare războinică dintre noi, ea a dus greul. Ăsta micul nu mai voia să iasă. Ea își dorea să nască natural, dar nu s-a putut. Eu sincer am crezut că nu mai naște.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Momentul în care femeia din Arad a fost ucisă de tramvai, când încerca să-și dea fiica jos, aflată în scaun cu rotile- stirileprotv.ro

Mari: Mă chinuia în ultimul timp. Abia așteptam acel moment. Toată lumea mă întreba când nasc. Așteptarea asta face cel mai greu moment. Am născut la 41 de săptămâni. Eram foarte entuziasmată pe masa de nașteri. Până să simt durerea, eu râdeam. Am ales să nasc la stat și nu-mi pare rău, am fost tratată bine. Mă îngrășasem 23 de kg. Am avut și retenție de apă foarte multă. Doamna asistentă a filmat tot momentul și a făcut poze, am vrut să văd tot.”, au spus cei doi.

Ce nume i-au pus Marilena și Andrei Ciobanu fiului lor?

Marilena și Andrei au ales un nume special pentru băiețelul lor, autentic românesc. Nu au vrut să se lase inspirați de curentele internaționale, ci să îi ofere și un nume de sfânt.

Citeste si: „Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile.” Dana Roba a vorbit despre relația cu socrii ei- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: „Summer in the City 2023” cu Robbie Williams și Jason Derulo va avea loc pe 18-19 august- radioimpuls.ro

„O să-l cheme Tudor Mihai Ciobanu, ne place foarte mult Tudor. Mi se pare un nume bărbătesc, să nu fie alintat și Mihai ca nume de sfânt. Am vrut foarte mult să fie un nume românesc.”, a declarat Andrei Ciobanu, pentru WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!