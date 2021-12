Marina Almășan a acceptat cu greu despărțirea de Victor Socaciu! În ce relații au rămas după divorț: „Eu l-am pedepsit în sinea mea”

In articol:

Victor Socaciu și Marina Almășan s-au iubit cu patos, iar pe cât de pasională a fost dragostea lor, pe atât de dureroasă a fost despărțirea. Blondina își aduce aminte cu amar de momentul divorțului și spune că a acceptat cu greu separarea de regtretatul artist.

Toate amintirile ei cu Victor Socaciu au năvălit-o imediat cum a aflat că acesta s-a stins din viață. Artistul, în vârstp de 68 de ani, a murit astăzi, 27 decembrie 2021, în a treia zi de Crăciun, după ce timp de o lună de zile a fost internat la spital. Fosta lui soție a aflat vestea tragică de la fiul ei și al lui Victor Socaciu, iar șocul a fost pe măsură.

Chiar dacă știa de toate problemele de sănătate cu care se confrunta fostul ei soț, aceasta spune că nu-și imagina ca finalul lui să vină atât de devreme. Toată familia este afectată de veștile tragice.

„Din păcate, mult mai lovită e familia sa actuală și bineînțeles nu pot să nu mă gândesc ce e în sufletul fiului meu care și-a pierdut părintele, până la urmă, dincolo de toată furtuna care a fost în ultimii ani dintre noi. Fiul meu m-a sunat înainte de a fi apărut știrea pe televiziune, m-a luat prin surprindere și mi-a zis că tatăl lui nu mai este, am fost șocată să aud, deși știam de problemele de sănătate ale lui Victor, eram la curent cu ultimele întâmplări nefericite din viața lui din punct de vedere al sănătății, l-am simțit emoționant pe fiul meu și mi-am dat seama ce înseamnă pentru un om să-și piardă o parte din rădăcini”, a povestit Marina Almășan la un post de televiziune.

Marina Almășan: „E u l-am iubit foarte mult, am primit foarte greu toată apariția unei alte persoane”

Marina Almășan a traversat o perioadă foarte grea după ce ea și regretatul artist au semnat actele de divorț. Aceasta spune că s-a împăcat foarte greu cu gândul că Victor Socaciu s-a despărțit de ea și că în viața lui a intrat o nouă persoană. Mai mult, prezentatoarea TV spune că a vrut să-l pedepsească, așa că și-a zis că nu vrea să mai vorbească cu el.

”Eu mărturisesc că am vorbit foarte mult, practic atunci când m-am despărțit, pentru mine a fost o despărțire foarte dureroasă, n-am vrut să accept că s-a terminat o relație la care țineam foarte mult și credeam foarte mult, eu l-am iubit foarte mult, am primit foarte greu toată apariția unei alte persoane. De atunci eu l-am pedepsit în sinea mea și am zis că nu vreau să mai vorbesc cu el”, a mai spus Marina Almășan.

