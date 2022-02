Marina Almășan aruncă bomba despre moartea lui Victor Socaciu. Fosta soție face acuzații grave: „A fost ajutat să plece mai repede”

In articol:

Marina Almășan rupe tăcerea, după moartea lui Victor Socaciu și aruncă în aer absolut tot. Vedeta de televiziune s-a apucat să scrie o carte despre viața bărbatului alături de care a stat 16 ani și care i-a dăruit și un băiat, pe Victoraș.

Documentarea pentru care, însă, a scos la iveală un detaliu absolut șocant, pe care aceasta nu a vrut să-l ascundă de lumea întreagă. Potrivit ultimelor sale declarații, se pare că moartea artistului folk ar fi fost grăbită de alți factori decât de boală.

Reamintim faptul că acesta avea niște probleme de sănătate, care s-au agravat după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. El a rămas cu apă la plămâni și a mers la spital pentru drenaj, acolo unde s-a infectat cu o bacterie intraspitalicească și a rămas țintuit la pat săptămâni bune, acolo unde și-a dat și ultima suflare.

„După toate câte am aflat, în documentarea mea pentru carte( nu uitaţi că nu sunt numai o “fostă soţie”, ci şi un jurnalist responsabil!), am ajuns la concluzia că Victor a fost “ajutat” să plece mai repede. Iar aici mă simt acum profund vinovată că nu am fost acolo”, a declarat Marina Alămășan pentru Ok Magazin.

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Marina Almășan, supărată foc și pară că Victoraș nu și-a luat adio de la tatăl său: „ El avea cel mai mare drept să-şi ţină de mână părintele într-un astfel de moment”

Prezentatoarea TV continuă să susțină că fiului ei i s-a făcut o mare nedreptate atunci când nu a fost anunțat despre starea de sănătate a tatălui său. Marina Almășan susține că Victoraș a suferit enorm, după ce Victor Socaciu a decedat, iar el nu a apucat să-l vadă și să vorbească cu el pentru ultima dată.

„ În primul rând mă doare că nu a făcut acest lucru fiul meu, nefiind anunţat de starea tatălui sau şi neînţelegând de ce acesta nu-i mai răspunde la telefon. Victor însă se afla pe patul de moarte. L-am văzut suferind puternic pe băiatul nostru, din această pricină. El avea cel mai mare drept să-şi ţină de mână părintele într-un astfel de moment, anticipat, de altfel, de medici. Se ştia deznodământul final- şi o spun după o documentare riguroasă. Şi da, aş fi făcut tot posibilul de a-mi lua şi eu, la rându-mi, rămas bun de la Victor, şoptindu-i acele cuvinte pe care cred că le aştepta şi care l-ar fi ajutat, poate, să plece împăcat Dincolo...”, a mai spus Marina Almășan pentru sursa menționată mai sus.