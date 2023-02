Marina Almășan, aventură cu peripeții la Cercul Polar. Vedeta a gustat o delicatesă care ar putea fi ciudată pentru multe persoane: „Am luat o bucățică”

In articol:

Marina Almășan a avut parte de cea mai frumoasă experiență la Popul Nord. Vedeta l-a întâlnit pe Moș Crăciun și chiar i-a oferit un cadou adus tocmai din România. De asemenea, a gustat o delicatesă foarte populară la Cercul Polar și a stat timp de 10 zile să viziteze Finlanda și peisajele acesteia.

Marina Almășan, vacanță la Polul Nord

Marina Almășan a fost într-o vacanță tocmai la Polul Nord, unde s-a lăsat vrăjită de experiența de neuitat a orașului lui Moș Crăciun. Jurnalista a petrecut 10 zile în Helsinki, orașul de vis din Finlanda și a vizitat și celebra casă a lui Moș Crăciun. Mai mult decât atât, aceasta i-a oferit un cadou adus chiar din România.

” Am petrecut 10 zile în Finlanda la Helsinki, dintre care trei zile au fost dedicate spre nordul Finlandei, la Cercul Polar. Am vizitat celebra locuință a lui Moș Crăciun și am fost acasă la el, unde am vizitat locurile unde elfii pregătesc cadourile pentru toți copii. Am avut și întâlnirea cu Moș Crăciun, cu care am făcut și o fotografie. I-am oferit și o mică palincă și i-am spus că vin din România.”, a dezvăluit Marina Almășan, în cadrul unei emisiuni TV.

Marina Almășan a gustat delicatesele celebre ale Finlandei

Marina Almășan a fost vrăjită de magia Cercului Polar, acolo unde a stat 10 zile. Jurnalista a gustat chiar și un preparat celebru, care ar putea fi destul de ciudat pentru multă lume.

Vedeta a petrecut cele mai frumoase clipe, înconjurată de albul Cercului Polar și a fost recunoscătoare că a reușit să ajungă pe acele meleaguri.

„ Într-un magazin de produse tradiționale finlandeze era o domnișoara care făcea o operațiune de sampling. Astfel ea îi invita pe vizitatori să deguste produse din carne de ren. Mi se părea aiurea. Astfel, am luat o bucățică de salam de ren.", a mai precizat jurnalista.