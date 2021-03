Marina Almășan, infectată cu noul coronavirus! Primele declarații ale vedetei: „Nu mă întrebați cum l-am luat...”

In articol:

Marina Almășan a dezvăluit că a fost infectată cu noul coronavirus! Celebra prezentatoare tv s-a ferit foarte mult în perioada aceasta, motiv pentru care a rămas șocată atunci când a aflat că testul i-a ieșit pozitiv. Vedeta a povestit că primele ei simptome au început cu o durere de coloană.

Vestea că a fost confirmată cu noul coronavirus a fost dată chiar pe 8 martie, de Ziua Femeii.

„Am ales să nu vorbesc despre boala mea, atâta timp cât ea era în plină desfășurare. Odată pentru că, observând, în timp, influența pozitivă pe care o am asupra celor din jur, n-am vrut ca întâmplarea' mea să-i destabilizeze' emoțional pe cei ce am văzut că-și trag din mine' energiile pentru a merge mai departe. (…) În urma mea, sper, a rămas un virus care m-a atacat mișelește, îngenunchind toată prudența care m-a caracterizat, în tot acest an. Nu mă întrebați cum l-am luat. De unde. De la cine. Sunt unul din cei mai corecți purtători de mască, spălători' de mâini și păstrători' de distanțare fizică, în plus, sunt un om sănătos, care se hrănește corect, doarme bine, face sport și are o atitudine pozitivă.

Și totuși… fix de Ziua femeii, când Evele lumii primeau flori, parfumuri și declarații de iubire, mie mi-a pătruns în viață… Covid-ul. Mai întâi cu o durere atroce de coloană, însoțită de o febră moderată și o discretă tuse de genul celor pe care le dobândești, de regulă, atunci când ieși dezbracat, în frig. Ieșisem și eu, cu câteva zile în urmă, de aceea gandirii mele pozitive nu i-a fost greu să-i aplice stării mele un diagnostic nevinovat: bronșită”, a povestit Marina Almășan.

Marina Almășan a ajuns la Institutul Matei Balș din Capitală [Sursa foto: Femeide10.ro]

Marina Almășan a ajuns la spital, după ce s-a infectat cu COVID-19

În ciuda tuturor sfaturilor primite de la propiați, Marina Almășan s-a prezentat la Institutul Matei Balș. Vedeta s-a temut pentru sănătatea părinților ei, cu care a intrat în contact în ultima perioadă.

„Îngrozită de perspectiva de a-mi fi infectat propriii părinți – ființele cele mai vulnerabile și totodată cele mai prețioase pentru mine – ziua următoare m-am prezentat la Matei Balș'. Ești nebună!! Evită spitalele!' – au tăbărât pe mine rebelii anti-tot'.

Respectul, admirația și încrederea mea față de medici nu sunt însă de ieri, de azi. Un tratament ambulator – fixat corect, științific și nu după ureche', plus câteva vizite repetate, la control – acestea au însemnat COVID-ul meu, exprimat în două vorbe”, a adăugat vedeta.

