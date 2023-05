Marina Almășan se pregătește să devină bunică!? Dezvăluirea pe care a făcut-o fosta soție a lui Victor Socaciu, după ce și-a vizitat fiul și nora în Dubai: „Copiii vor fi pe mâini bune”

In articol:

Marina Almășan și-a petrecut vacanța în Dubai, alături de familie. Celebra vedetă de televiziune a mers în vizită la fiul ei și la iubita sa, în Dubai, acolo unde cei doi au ales să se mute în urmă cu câteva luni. Ajunsă acasă, Marina Almășan a dezvăluit cum se înțelege cu viitoarea noră, dar și cum se pregătește pentru venirea pe lume a nepoților săi.

Prezentatoarea de televiziune și-a sărbătorit fiul la începutul lunii mai, departe de țara noastră, în Emiratele Arabe, acolo unde Victor și iubita sa, Ana, s-au stabilit de câteva luni. După vacanța din căldurosul Dubai, Marina Almășan a povestit ce părere are despre viitoarea sa noră.

Citește și: Dezvăluirile dureroase ale văduvei lui Victor Socaciu, la mai bine de un an de la moartea lui! Brândușa îi simte lipsa din ce în ce mai mult: „Nu știu dacă timpul rezolvă astfel de probleme”

“Ana este un copil tare bun, a crescut împreună cu Victor si povestea lor, atât de frumoasă, se pierde undeva, în negura… școlii generale. Iubirea rezistă, sunt amândoi precum sacul și petecul, e un deliciu să-i privești din afară. Sunt foarte fericită când îi vad cât de bine se înțeleg și aproape că nu am dorința mai mare decât aceea de a asista la o viață frumoasă pe care s-o aibă împreună. Viață în care să mă îngăduie și pe mine, uneori, prin preajmă, măcar ca să-i ajut, atunci când or veni nepoțeii”, a declarat Marina Almășan pentru Fanatik.ro.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Marina Almășan își dorește să devină bunică

Celebra prezentatoare a mai dezvăluit că își dorește foarte mult să aibă nepoți cât mai curând și să îi ajute pe fiul și pe nora sa la creșterea celor mici.

În plus, Marina Almășan a declarat că nu va fi o bunică „atipică”, ci va încerca să „dea în mintea copiilor” și să le spună cât mai multe povești, ajutată fiind și de imaginația bogată pe care o are.

„ Doamne, niciodată nu suntem pregătiți pentru schimbări atât de spectaculoase de statut! Probabil ca voi fi o bunică tare ‘atipică’. Și asta pentru că eu, în sufletul meu, am rămas ancorată undeva, în adolescență. Acest lucru mă recomandă, de fapt, pentru a intra foarte ușor în mintea copiilor. Țin minte, când ai mei erau mici, cea mai plăcută îndeletnicire era să le inventez povești. La capitolul imaginație stau periculos de bine. Folosind personaje din viața lor reală (bunicii, vecinii, animalele de companie, personaje de la tv). Le amestecam ingenios, de nu mai știau cei mici, a doua zi, întâlnindu-se cu ‘împricinații’, ce e adevărat și ce a fost poveste, legat de aceștia”, a mai spus Marina Almășan.

Citește și: Momente cumplite pentru Marina Almășan. Fosta soție a lui Victor Socaciu a ajuns de urgență la spital: "Mi s-a fisurat și osul, nu mai puteam merge"

Marina Almășan și fiul ei, Victor. [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „EU și TU sărbătorim că am devenit NOI” Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 29 mai 2023. Sărbătoare importantă pentru credincioși- stirilekanald.ro

Citeste si: Cat a costat prima rochie de mireasa a Ginei Pistol!- radioimpuls.ro

Pe de altă parte, Marina Almășan spune că va fi foarte responsabilă în rolul de bunică, dar va fi și destul de strictă cu nepoții săi. Aceasta a povestit că ea însăși a primit o educație pe care o descrie ca pe una „spartană” și care o va influența în comportamentul pe care îl va avea cu cei mici.

„ Cred că la capitolul ‘povești’ m-aș descurca de minune și cu nepoții. În rest… e posibil să fiu o bunică destul de strictă, datorită educației spartane pe care eu însămi am avut-o. Dar asta e de bine. Sunt o bunică responsabilă, în care tinerii pot avea încredere. La mine, copiii vor fi pe mâini bune și n-o vor lua razna” , a mai povestit Marina Almășan.

Citește și: Marina Almășan a spus totul despre moartea fostului ei soț. Prezentatoarea TV a dezvăluit de ce crede că s-a stins Victor Socaciu din viață: „Mai trăia mulți ani”