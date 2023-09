Marina Dina, lovitură dură din partea fostului soț! Bărbatul i-a interzis vedetei să își vadă cei doi copii în prima zi de școală: „Nu au mai venit”

In articol:

Marina Dina și fostul ei iubit nu au ajuns încă la un numitor comun în ceea ce privește creșterea celor doi copii pe care îi au împreună. În urmă cu o zi de începerea școlii, fosta asistentă TV a aflat că gemenii ei au fost înscriși la o școală privată, fără ca ea să știe.

Marina Dina, lovitură dură din partea fostului iubit

Cu toate acestea, aceasta a vrut să fie prezentă la festivitatea de începere a anului școlar, însă nu a putut să își vadă copiii.

Marina Dina a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu tatăl copiilor săi, poveste care a durat mai bine de 10 ani, însă au decis să meargă pe drumuri separate pentru că nu se mai înțelegeau. Cei doi nu au reușit nici până acum să se hotărască cum să își împartă responsabilitățile față de cei mici, astfel că fosta asistentă TV a primit o lovitură dură din partea fostului său iubit. Aceasta a aflat cu o zi înainte ca școala să înceapă că gemenii au fost înscriși la o școală privată, însă fără acordul ei. Vedeta i-a explicat acestuia că nu își permite să plătească taxele unei școli private dar bărbatul nu a acceptat să îl retragă.

Marina Dina a postat o imagine pe Instagram în care își aștepta copii în fața școlii, cu două buchete de flori, însă nu a reușit să îi vadă.

„În fața școlii...din păcate copiii nu au mai venit”, a scris Marina Dina, pe Instagram.

Marina Dina, adevărul despre divorț

Marina Dina a fost invitată în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre relația cu tatăl copiilor săi, dar și despre divorț. Aceasta a ținut să le ofere sfaturi prețioase tuturor femeilor care se află într-o situație similară.

„N-a fost o decizie luată în grabă, eu mă gândesc să fac pasul ăsta de aproape 5 ani, când am realizat că lucrurile între noi nu vor fi mai bune cum speram. M-am gândit, ok, în direcția asta ne îndreptăm, dar hai să ne întâlnim cu pași mici, să fim pregătiți și să o facem cumva calculat. Deși, eu în tot timpul ăsta speram că se îndreaptă, speranța moare ultima. Femeile trebuie să se gândească foarte bine și să conștientizeze că nu o să fie ușor. Îți trebuie clar curaj. Eu știu că îmi căutam puterea, care era în mine, dar nu o manifestam. Trebuie să se gândească dacă ăsta e singurul pas pe care îl mai pot face pentru binele lor și al copiilor. Eu consider că deși ei sunt afectați acum de despărțirea noastră, e cea mai bună decizie pe care puteam să o iau, pentru că doi oameni nu au de ce să mai stea împreună dacă nu sunt fericiți, nici măcar pentru copii. Am sentimente de vinovăție, dar nu îmi reproșez nimic. Știu exact de ce am plecat. Am luat o decizie corectă, dar automat apar momente de vinovăție.", a declarat Marina Dina în cadrul unei emisiuni.