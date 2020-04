In articol:

Artista de 83 de ani așteaptă primăvară pentru a ieși în micuța grădină de lângă casă. Până atunci, socializează cu prietenii săi de pe Facebook. Recent, Marina Voica a fost etichetată într-o provocare în care sunt postate poze din tinerețe. Iar, o amică a artistei a postat o poză veche de la mare. În imagine apar trei femei la plajă, iar una dintre ele este chiar Marina Voica. Poza a uimit-o și pe cântăreață, care a dezvăluit că nu-și amintea de respectiva poză.

”Multumesc Francisca. Nu am aceasta poza. Mama, ce grasa eram! In ce an e?”, a întrebat-o Marina pe cea care a postat fotografia. Însă aceasta i-a răspuns că nici ea nu mai ține minte când a fost făcută respectiva fotografie

Marina Voica, izolată în căsuța de la Breaza

Marina Voica a fost mereu una dintre cele mai cochete artiste de la noi, iar frumoasa cântăreață, care a împlinit 83 de ani în septembrie 2019, onorează și acum invitațiile la diverse evenimente în București. Este veselă și bine dispusă, iar aerul de munte și căsuța ei plină de flori spune că o ajută să rămână tânără la suflet. Numai că acum, artista este posomorâtă că nu vine mai repede primăvara și să-i înflorească toți pomii din curte, iar izolarea este mai grea așa.

Marina Voica nu are pensie! Din ce bani trăiește?

Marina Voica a vorbit recent și de banii din care trăiește, artista neavând pensie

”Sunt bine, fericită și o duc bine! Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat, am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (încasată după moartea soțului său, medicul Viorel Teodorescu – n.r.) și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit, datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială”, a spus recent Marina Voica.