Marinel de la Casa Iubirii, adevărul despre relația cu Cristina! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: "După ce s-a despărțit de Radu, eu am fost singurul care i-a zâmbit" | EXCLUSIV

In articol:

Marinel, eliminat din Casa iubirii, a vorbit despre experiența lui în show, despre motivul pentru care și-a dorit să părăsească competiția, dar și despre conexiunile pe care le-a avut atât cu Cristina, cât și cu Lorena.

Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Marinel a menționat că a apelat la diverse strategii pentru a convinge fetele să-l voteze spre eliminare, dar a spus și despre conflictele pe care le-a avut cu Cristina înainte să părăsească competiția.

Marinel spune totul despre presupusa idilă cu Cristina

După ce s-a despărțit de Radu, toată lumea a crezut că între Cristina și Marinel s-a născut o idilă. E bine, proaspăt eliminat din competiție, Marinel spune cum au stat lucrurile de fapt între el și Cristina.

"Înainte să plec am avut conflicte, pentru că Cristina e o persoană foarte bună, sufletistă și ea când te vede supărat, vine să te împace. În ultima vreme a cam insistat pe chestia asta, văzându-mă pe mine supărat în perioada aia. Ea a încercat să mă scoată din starea aia, pentru că atunci când s-a despărțit de Radu, eu am fost singurul care am zâmbit cu ea, am vorbit cu ea, am fost umărul pe care a plâns. Ea a crezut că îmi face bine dacă vine la mine, mă ajută, dar la mine nu a ținut. În schimb, eu am ajutat-o foarte mult pe ea. Între mine și Cristina nu a fost niciodată o idilă, o iubire, o simpatie mai mult decât amiciție. Din partea mea, din partea ei nu am de unde să știu. Nu am simțit atracție față de ea, nu o vedeam iubită pentru mine." , a declarat Marinel.

Citeste si: În ce relații au rămas Anamaria Prodan și Flavius Nedelea, după ce s-au despărțit: „Nu există zi să nu mă sune, nu există zi să nu îl sun”. Cei doi urmează să plece împreună, în vacanță- kanald.ro

Citeste si: Imagini incendiare postate de Megan Fox. Apariție sexy în costum de baie. GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Motivul real pentru care Marinel nu a mai vrut să stea în Casa Iubirii

Marinel mărturisește că nu se mai simțea deloc în largul lui în ultima perioadă trăită în Casa Iubirii. Acesta nu a reușit să formeze cuplu cu nicio fată. Majoritatea spun că motivul principal ar fi fost treaba pe care o avea de făcut acasă, însă Marinel vine cu explicația adevărată.

"E undeva la 30% chestia sta cu treaba acasă. Nu am un motiv anume de ce mi-am dorit atât de mult să ies, dar eu cred că e mai bine pentru mine și chiar nu îmi pare rău de alegerea făcută. E treabă aici, m-am liniștit foarte mult. Toată lumea îmi spune că m-am schimbat, sunt mai zâmbăreț acum. Acolo, în ultima vreme, eram dezastru. Nu mai zâmbeam, nu mai făceam nimic, eram mut și atât. Am fost și eu dezamăgit de mine. Nu-mi plăcea mie de mine. Chiar îmi priește ieșirea asta.", a precizat Marinel, la Culisele Iubirii.

Citeste si: „Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, copilărie de coșmar! Cum a fost umilită ani la rând fosta balerină de la Melody- kfetele.ro

Citeste si: FOTO/VIDEO- Șerpii pun stăpânire pe România! Imagini halucinante din Drobeta și Cluj, acolo unde reptilele se simt ca la ele acasă: „Șarpe de peste 150 de cm!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, detalii neașteptate din viața sa. Ce a simțit când a fost adoptată de Ruxandra Ion: "Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet. M-am mutat în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam"- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!