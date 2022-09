Marinela Mavrodin, în culmea fericirii! Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a aflat sexul bebelușului

In articol:

Marinela Mavrodin radiază de fericire! După ce a dezvăluit tuturor că urmează să devină mămică pentru prima dată, acum, tânăra a aflat și sexul bebelușului, fiind în al nouălea cer.

De precizat este că, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” și logodnicul ei, Robert, au organizat o petrecere nemaipomenită, în cadrul căreia au dorit să afle dacă vor fi părinți de fetiță sau de băiețel.

Alături de cei doi amorezi au fost rudele, dar și prietenii apropiați, care au stat cu sufletul la gură până în momentul în care a fost dezvăluit sexul viitorului membru al familiei.

Așadar, Mary, așa cum este cunoscută de fanii săi, a stat alături de Robert în fața unui decor realizat în culori de albastru și roz, iar din spatele panoului decorativ a ieșit praf albastru, primul copil al cuplului fiind băiețel. Toți invitații s-au bucurat la maxim de acest moment, iar viitoarea mămică a izbucnit în lacrimi de fericire.

Cum a aflat Marinela că este însărcinată

În urmă cu câteva săptămâni, invitată în platoul emisiunii ”Online Story”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews și moderată de Cornelia Ionescu, Marinela Mavrodin a făcut o serie de declarații despre momentul în care a aflat că este însărcinată.

Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” spune că, de fapt, colegele sale de muncă au fost primele care și-au dat seama că tânăra ar putea fi însărcinată, începând chiar să facă glume pe seama acesteia. Acela a fost și momentul când Marinela Mavrodin a decis să dea o fugă până la farmacie, pentru a-și cumpăra un test de sarcină, rezultatul acestuia fiind, bineînțeles, unul pozitiv.

"Nu a fost nimic programat. Adevărul este că am fost amândoi șocați, nu ne așteptam, cel puțin nu în această perioadă. Eu am afla când eram la servici, iar colegele mele făceau glume că am început să cântăresc cât doi, că mănânc dulciuri, că am o sclipire în ochi. Nu mai aveam deloc stare. M-am dus la farmacie, mi-am luat un test de sarcină. Bianca, nașa bebelușului era pe canapea, eu am ieșit din baie, tremuram toată efectiv, nu am știut ce reacție să am, am făcut un mare atac de panică. Am cerut încontinuu un scaun și apă. Am fost copleșită de emoții, speriată, a fost o nebunie în mintea mea. Nu știam efectiv cum să-i zic lui Robert, mă uitam al el și îmi dădeau lacrimile.", a declarat Marinela, în cadrul emisiunii ”Online Story”, moderată de Cornelia Ionescu.