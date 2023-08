„Suntem o familie fericită și împlinită” Marinela Mavrodin și Robert Urucu au împlinit 4 ani de relație! Mesajul emoționant postat de tătic a impresionat pe toată lumea

In articol:

Marinela Mavrodin și Robert Urucu s-au întâlnit în emisiunea „Puterea Dragostei”, iar de atunci au rămas împreună. Au trecut 4 ani, iar astăzi formează o familie în toată regula.

În urmă cu doar câteva luni au devenit părinți pentru prima oară, iar de atunci viața lor a căpătat un nou sens.

Marinela Mavrodin și tatăl copilului eu au împlinit recent 4 ani de când au decis să formeze un cuplu, ocazie cu care tânărul tătic a postat în mediul online un mesaj emoționant, prin care își exprimă fericirea și recunoștința că are o familie atât de frumoasă și unită alături de femeia pe care o iubește.

Marinela Mavrodin și Robert Urucu au împlinit 4 ani de relație

În ziua în care au împlinit 4 ani de relație, Robert Urucu a făcut un gest emoționant pentru iubita lui. A postat în mediul online prima imagine pe care au făcut-o împreună, alături de care a scris o declarație de dragoste pentru cea alături de care a devenit pentru prima dată tată.

„De 4 ani suntem o familie frumoasă, fericită și împlinită! Iubirea mea, îți doresc să te simți mereu bine alături de mine, să te simți apreciată și iubită pentru ca ești! Nu voi mai bifa lucrurile pe care le-am realizat împreuna pentru ca nu am avea loc in descriere dar tu sa știi un lucru. Fii sigură că o să le reușim pe toate și o să avem parte de tot ce ne dorim! La mulți ani nouă, TE IUBESC 🔐❤️❤️❤️❤️”, a fost mesajul pe care Robert Urucu l-a postat în mediul online.

Marinela Mavrodin și Robert Urucu au devenit părinții unui băiețel

La începutul acestui an, pe data de 18 februarie 2023, Marinela Mavrodin a dus pe lume un băiețel perfect sănătos, care se pare că seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl lui. Momentul nașterii a venit la pachet cu multe emoții pentru toată familia, pentru că Mari a fost nevoită să facă cezariană de urgență.

A durat câteva zile în care au stat internați în spital pentru a se asigura că totul este sub control, după care au plecat acasă foarte fericiți și recunoscători pentru că perioada sensibilă au depășit-o cu brio.

„Știu că nu am intrat să vorbesc cu voi, dar credeți-mă că am fost foarte panicată. S-a întâmplat totul foarte repede, nu credeam, mai aveam cel puțin două săptămâni, mă gândeam că o să fie bine, o să nasc natural. Programasem cezariana pe data de 1 martie, că am zis că până atunci poate mi se rupe apa și bebe vine natural. Am fost vineri la doamna doctor, să îl monitorizăm, când am făcut ecografia, doamna doctor a constatat că bebe nu a mai luat în greutate, placenta dădea semne să îmbătrânească, când mi-a spus m-am panicat atât de tare încât mi-a

crescut tensiunea la 15. Mi-a zis că bebe nu mai crește, nu se mai hrănește și că cel mai bine e să îl scoatem. Momentul în sine, când a venit bebe, când l-am auzit că plânge, efectiv am început să plâng și am plâns în hohote. A fost un pic mai micuț, pentru că în ultima săptămână nu a luat în greutate. A fost cel mai frumos sentiment din viața asta. E atât de micuț și de drăgălaș și seamănă 99,9% cu tată, n-are nimic de la mami, dar iubesc asta Mâine cred că o să ne externăm. Momentan l-au băgat și la lampă, pentru că a făcut icter. În rest, este în regulă, a scăzut doar 100 de grame și nu prea a vrut să pape, abia de astăzi a început să mănânce mai bine. Am stat cu sufletul la gură până acum, până a venit doamna doctor și mi-a spus că este din ce în ce mai bine”, a spus Marinela în mediul online în urmă cu câteva luni.

