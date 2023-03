Marinela Mavrodin și Robert Urucu, primul interviu cu bebe în fața camerei! Ce a spus mămica despre nașterea prematură: "Eram foarte speriată și simțeam că bebe nu mai mișcă" | EXCLUSIV

In articol:

Marinela Mavrodin a născut înainte de termen, dar, din fericire, micuțul Matthias Andrei este, acum, la o lună și o săptămână, bine și sănătos! În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Marinela a dezvăluit că a fost nevoită să nască prematur, pentru că placenta era îmbătrânită, iar copilul nu se mai dezvolta normal, lucru care a speriat-o teribil.

Marinela este mămică de o lună și câteva zile

Bebelușul a avut doar 2 kilograme la naștere și a fost pus imediat pe perfuzii de medicii din spital, motiv pentru proaspăta mămică să mai rămână la clinică timp de o săptămână. Din fericire, după îngrijirile de specialitate, Matthias a luat în greutate, are 4 kilograme și se dezvoltă normal.

Marinela este o mămică fericită, alături de tăticul Robert. Băiețelul lor, Mathias, are o lună de zile și deja își face simțită prezența. În premieră, Mari și Robert ni l-au prezentat pe cel mic și au vorbit despre primele clipe ca părinți.

"Este destul de gălăgios înainte să mănânce. I se face fomiță și nu așteaptă nici măcar o secundă. Este foarte gălăgios și atunci trebuie să avem totul pregătit, nu avem voie să întârziem prea mult cu mâncărica. Sincer, nu este atât de cumințel, cred că este și normal, pentru că are colici, este destul de agitat, doar că eu mă așteptam să fie cumințel, pentru că eu am fost cumințică cât am fost bebe, Robert la fel și am zis că nu are cum, trebuie să fie și el la fel. În primele săptămâni a fost foarte cuminte, chiar și la ședința foto, dar de la colici s-au schimbat lucrurile." , a declarat Marinela Mavrodin.

Mari recunoaște că rolul de mamă a schimbat-o și că vede lumea cu alți ochi. Își iubește mult fiul și are grijă să nu îi lipsească nimic.

"Acum e foarte diferit de ceea ce gândeam înainte să-l am pe bebe. Bine, cred că e și normal să simți că îl iubești din prima secundă și că toată atenția e în jurul lui. Efectiv nu mă mai gândesc la mine, momentan. Cred că toate mămicile sunt așa în prima perioadă, te focusezi pe bebeluș și nu mai ai nicio treabă cu viața ta, dar după aceea începem să ne gândim ce facem cu viața noastră că trebuie să muncim să avem de toate și să facem poftele la băiat. Cred că o să fie foarte alintat.", a mai adăugat Marinela Mavrodin.

De ce a născut Marinela înainte de termen?

Marinela a născut mai devreme decât trebuia, din cauza unei probleme de sarcină. Acest lucru a speriat-o, însă totul a decurs bine. În exclusivitate, ne-a povestit ce i s-a întâmplat și prin ce a trecut înainte să îl aducă pe lume pe Mathias.

"Am născut mai devreme, cam la 37 de săptămâni, pentru că am mers la un control de rutină, să îl monitorizăm pe bebe și doamna doctor a văzut că deja placenta îmbătrânise și eu nu mai aveam lichid în placentă. Atunci doamna doctor s-a și speriat și a zis astăzi intrăm în cezariană, eu nefiind pregătită cu absolut nimic, pentru că eu sunt persoana care fac lucrurile pe ultima sută de metri de fiecare dată. Am intrat a doua zi de dimineață în cezariană, eram foarte speriată și simțeam că bebe nu mai e atât de activ și m-am speriat rău de tot, eu oricum sunt o persoană foarte panicată. Înainte să intru în operație i-am zis lui Robert să nu cumva să plece din fața spitalului, să stea acolo până află vești de la doamna doctor.", a mărturisit Marinela Mavrodin, la WOWnews.

