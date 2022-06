Marinescu a vorbit despre relația cu Mariana, chiar de față cu Cristian Comănici! Bianca și-a dat de gol fratele: „Te-ai înroșit”

In articol:

Cristian Comănici și Marinescu au avut de-a lungul timpului mai multe meciuri în cadrul emisiunii „Puterea dragostei”, acolo unde ambii au fost concurenți. Chiar și după ce s-a încheiat show-ul matrimonial certurile lor nu au trecut, cel puțin până de curând, când au venit în emisiunea „Bărbați vs.

Femei”, de pe WOWnews, unde s-au împăcat. Ei bine, discuția a ajuns la un moment dat într-un punct sensibil, atunci când i-a fost pomenit numele Marianei.

Cum a reacționat Cristian Comănici când Marinescu a vorbit despre relația cu Mariana

Cristian Comănici și Mariana au încercat să-și dea o șansă, însă, după puțin timp de relație și-au dat seama că se înțeleg mai bine ca prieteni decât ca iubiți, astfel că au rămas buni amici. Pe de altă parte, Marinescu a discutat de faptul că el și Mariana au foarte multe lucruri în comun și că nu ar fi exclus să devină, la un moment dat, un cuplu. Discuția a venit imediat, după ce cei doi s-au împăcat.

Cristian Comănici: Cred că s-a întâmplat (n.red. certurile dintre ei) de când m-am întors în casă.

Dacă ne întâlneam altfel, poate eram prieteni foarte buni. Dacă nu am fi strâns ura aia și presiunea din partea oamenilor, ar fi fost diferit. Am avut și clinciuri pentru femei, stai liniștit. La un moment dat, când eu am avut roțile oprite cu Mariana, el nu era axat pe nimeni, trebuia să faci ceva.

Cristian Marinescu: Toată lumea vine acolo să se gândească la el, să câștige bani, notorietate. Nimeni nu vine pentru relație, cum nici el n-a venit, nici eu nu am venit. Aș putea să am o relație cu Mariana. Avem multe lucruri în comun. Vorbim des, ne comentăm peste tot, am vorbit să ne vedem.

Cristian Comănici: Tu crezi că Mariana vrea să fii bărbatul ei?

Bianca Comănici: Te-ai înroșit, Cristian.

Cristian Comănici: Nu, n-aș avea nicio treabă. M-am vindecat absolut total.

Cristian Marinescu: Nu cred că e gelos, dar îl deranjează. Nu are rost să ne mințim, însă există rivalitatea aia și ne amintim lucrurile care s-au întâmplat. Ne place să ne provocăm.