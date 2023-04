Marinescu, adevărul despre împăcarea din apartamentul Mariei Lungu! Ce s-a întâmplat între cei doi, ultima dată când s-au văzut: “Nu știe să mă dezbrace” | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Marinescu a spus adevărul despre împăcarea cu Maria Lungu! În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, bărbatul a recunoscut că s-a dus în apartamentul fostei sale iubite, dar nu s-a pus problema reluării unei relații, ci a fost vorba despre un challenge TikTok.

Cu toate acestea, Marinescu a povestit că Maria încă are sentimente pentru el și a încercat, de mai multe ori, prin mesaje și convorbiri secrete, să îl determine să se întoarcă la ea. Marinescu susține însă că, din punctul lui de vedere, lucrurile sunt încheiate între ei, mai ales că fizic nu a fost niciodată atras de Maria, care, dezvăluie bărbatul, nu știe să îl dezbrace. Marinescu a mai povestit că a intrat în trupa Flamingo Boys și speră să se descurce în show-urile dedicate sexului frumos. La final a vorbit cu sinceritate despre tot ce se întâmplă în viața lui.

Ce a făcut Marinescu acasă la Maria?

Marinescu a fost mai sincer ca niciodată și a pus capăt speculațiilor. A recunoscut ce a făcut acasă la Maria și dacă s-au împăcat.

"În apartamentul Mariei, m-am dus să-i duc gunoiul. Era o provocare. Am vrut să fiu un fost iubit drăguț cu ea și să am grijă și de gunoi, dar și de ea. Am stat lângă ea, am glumit, maxim am pupat-o odată pe frunte, probabil că simțeam o adrenalină în mine și am fost și fericit de această revedere. Din punctul meu de vedere nu este vorba de o împăcare, ea vrea să ne împăcăm, sunt sigur de lucrul ăsta, chiar dacă ea nu recunoaște. Sunt mult mai rece, nu prea mai am eu sentimente. Din direcția mea, poziția mea, sentimente pentru ea, poate doar de apreciere, dar mai mult decât atât nu există.", a declarat Marinescu.

Citeste si: Ce nume va purta Deea Maxer după divorț? Va păstra sau nu numele lui Dinu Maxer. Ce decizie a luat artista- kanald.ro

Citeste si: Halucinant! Ce i-au făcut polițiștii unei femei care fura mâncare dintr-un magazin- stirileprotv.ro

Marinescu susține că Maria îl vrea înapoi

Marinescu susține că nu el este cel care face pași spre împăcare, ci fosta lui iubită. Se pare că Maria l-ar dori înapoi pe acesta, însă el nu o mai dorește deloc.

"Nu știe să mă dezbrace, știe doar să mă îmbrace. Eu eram în tricou, voiam să îl dau jos și ea punea geaca pe mine. Stai, îmbracă-te, că nu e cazul. Nu e genul ăsta. Pașii spre mine ea îi fac, eu nu fac niciun pas. Eu refuz o dată, de două ori, de trei ori și la un moment dat accept și eu. Faza cu gunoiul cred că a fost un motiv să ne vedem. Ea vorbește foarte prost de mine peste tot. În același timp, mă sună și îmi zice că îi e dor de mine, că mă iubește, că vrea să știe dacă mai sunt bine, dacă mai am ceva pentru ea. Nu viața mea, nu mai am nimic pentru tine, ce am avut pentru tine e de mult apus. Au existat tot felul de conversații între noi. Eu nu o caut, nu am treabă cu ea, nu vreau să o deranjez. Dacă era, mă întorceam până acum.", a mărturisit Marinescu, la Online Story.

Citeste si: „Să ne rugăm Domnului și Măicuței Domnului ca să ne ocrotească.” Maria Ghiorghiu, nouă previziune-șoc pentru români chiar înainte de Paşte! Ce i-a apărut în vis- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anunțul Shakirei care a emoționat o planeta întreagă. Cântăreața și-a luat copiii și a plecat definitiv din Spania: "Mulțumesc celor care m-au încurajat și mi-au șters lacrimile!"- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!