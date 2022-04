Marinescu face ce face și o atacă iar pe Maria Lungu! A povestit tot ce s-a întâmplat între ei la hotel! "Mi s-a făcut milă de ea" | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Marinescu este unul dintre cei mai iubiți influenceri din mediul online. Acesta a cunoscut succesul în urma participării în cadrul unui celebru show de matrimoniale, pe care l-a și câștigat.

Marinescu, atac dur la adresa Mariei Lungu: "I-ar părea rău"

Acesta a avut o relație de cuplu cu Maria, o altă concurentă extrem de îndrăgită de public.

Cristian Marinescu nu se poate abține și deși relația lui cu Maria s-a terminat, contrele nu par să se oprească. Invitat în emisiunea "Online Story", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, acesta s-a lâudat cu noul look și i-a transmis și un mesaj fostei lui iubite.

"Dacă m-ar vedea acum, cred că i-ar părea rău Mariei, că m-a pierdut. Mă refer la absolut tot. Și în interior și în exterior m-am schimbat. Cred că i-ar părea rău, dar e prea târziu. Să ne amintim că eu eram deja în emisiune de vreo 6 luni de zile, când a apărut Maria în acea emisiune, eu deja eram favorit, deja aveam 6 cecuri, deci nu știu, draga mea Maria, cine pe cine a cărat în spate. Nu mai simțeam absolut nimic pentru ea, poate la început am fost dependent emoțional de ea, dar acum nu mai am nicio treabă. Acum sunt foarte rece, referitor la orice.", a declarat Cristian Marinescu.

Marinescu, detalii neștiute despre noaptea la hotel cu Maria

De ceva timp, se tot vorbește despre o noapte în care Maria și Marinescu și-au petrecut-o împreună, singuri, la hotel.

Până acum nu s-a știut exact cât de departe au ajuns cei doi, însă Marinescu nu a mai rezistat și a spus tot adevărul.

"A insistat de vreo 3-4 ori să mergem la hotel, a plătit ea camera. A fost totul pregătit, eu trebuia doar să vin. Ea face totul cu premeditare, gândește, că așa fac <<criminalii>>. Am vorbit, ne-am iubit puțin și a urmat dimineața. Mi s-a făcut milă și am zis să o liniștesc puțin, dar tot neliniștită a rămas. Nu am de ce să mă mai văd cu fata asta, îmi aduce ghinion.", a povestit Cristian Marinescu, în cadrul emisiunii "Online Story".