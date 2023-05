Marinescu și Romeo au încheiat în ring la RXF disputa pentru Maria Lungu! Cine a fost câștigătorul? "Pentru femei se duc cele mai mari războaie" | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Marinescu l-a bătut pe Romeo de la Puterea dragostei, după un meci de trei reprize aprig disputate, în gala RXF Next Fighter. Inițial, cei doi au intrat în cușcă, din cauza unei femei, Maria Lungu, însă, pe parcurs, rivalitatea dintre ei s-a accentuat, în urma cuvintelor dure lansate pe adresele de socializare.

După meci, Cristian Marinescu a fost extrem de fericit și, în declarațiile exclusive acordate reporterilor WOWnews, avea să spună că, în sfârșit, se poate considera un om puternic, fără temeri sau dureri. Mai mult, l-a provocat, din nou, în ring, pe Cristian Comănici, pe care îl consideră adversarul potrivit pentru el.

Marinescu l-a bătut pe Romeo

Cristian Marinescu a fost cel care a învins în ring, împotriva lui Romeo. Acesta este foarte fericit și recunoaște că nici măcar el nu a crezut în forțele proprii.

"Foarte puține persoane au crezut în mine că pot să îl bat pe Romeo. Sunt mândru de mine, sunt mândru că am avut inimă, că am avut puterea, după ce am încasat două-trei lovituri foarte puternice, am avut tăria să continui. A fost ori eu ori el, am știut că în momentul în care intru în cușcă trebuie să fiu hotărât și că dacă reușeșsc să trec de prima repriză, cele mai mari șanse de victorie sunt ale mele. Romeo este o persoană la care, la emisiune acolo, toți au avut frica lui. Eu nu am avut frica lui, dar l-am crezut mai puternic decât mine. Prin puterea mea de a manageria gândirea și toate acțiunile, am reușit să câștig această luptă. Nu pot spune că l-am dovedit, a fost o luptă foarte frumoasă, crâncenă, nu realizez cât de repede s-a terminat. Am câștigat și asta e cel mai important pentru psihicul meu." , a declarat Marinescu.

Citeste si: Theo Rose a primit interdicții alimentare în a opta lună de sarcină! „Mi-a zis doctorul”. Cum afectează alimentația vedetei bebelușul pe care-l are în pântece- kanald.ro

Citeste si: A fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Decizia este definitivă- stirileprotv.ro

Romeo, primele declarații după ce l-a bătut Marinescu

Romeo a pierdut lupta împotriva lui Cristian Marinescu și recunoaște că unul dintre motivele disputei dintre ei a fost chiar Maria Lungu. În ce relații au rămas cei doi acum?

"Eu am spus dintotdeauna că Marinescu e un sportiv, e un bărbat care poate, iar în seara asta a dovedit-o. Mă bucur pentru el. Nu vreau să îmi caut scuze, dar, după cum s-a văzut, nu am avut condiție fizică deloc. A treia repriză a fost cea mai grea, am vrut să renunț, dar n-am făcut-o. Printre altele, și Maria este unul dintre motivele care ne-a făcut pe noi să ne separăm ca amici, ca prieteni și cred că în seara asta s-a încheiat în ring această dispută. În primă fază, în emisiune, am fost nu doar amici, ci prieteni. Pentru femei s-au dus cele mai mari războaie." , a spus Romeo, la WOWnews.

Citeste si: “Veneau doar să mă întrebe că de ce nu am mâini!” Lorelai Moșneguțu a povestit totul despre cel mai greu moment din viața sa- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare miercuri, 17 mai 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: După încoronarea tatălui său, prințul William a început să se gândească deja la propria ceremonie. Persoanele apropiate din cercul său scot la iveală detalii inedite: "Încoronarea lui va arăta și se va simți destul de diferit"- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!