Mario Fresh, adevărul despre relația cu Alexia Eram! Cu ce probleme de cuplu se confruntă: „Nu mai pot”

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram formează un cuplu de mai bine de patru ani și jumătate! Cei doi au demonstrat de-a lungul relației că pot face față oricărui obstacol. Ca în orice cuplu, cei doi s-au confruntat cu momente mai puțin plăcute.

În ciuda tuturor diferențelor, cei doi se iubesc și reușesc să împărtășească asta și cu fanii lor. Pe pagina sa de Instagram, Mario Fresh a împărtășit cu urmăritorii săi unul dintre momentele când iubita lui reușește să îl calce pe nervi. Mario Fresh le-a povestit fanilor săi cum Alexia Eram petrece și 45 de minute doar să își aleagă o pereche de pantofi înainte de a ieși în oraș.

„De acum încolo când ieșim undeva și ne pregătim să ieșim undeva să ne aranjam o să fac live pe Instagram să vedeți și voi ce pot să trăiesc cu fata asta. N-a putut să se hotărască la două perechi de pantofi în 45 de minute. I-am spus cu care să meargă, după care m-a întrebat din 3 în 3 minute dacă trebuie să meargă cu ăia. Nu mai pot”, a spus Mario Fresh pe Instagram.

Mario Fresh și Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

Alexia Eram și Mario Fresh își doresc să devină părinți?! Ce planuri de viitor au: „Mă văd o mamă tânără”

Alexia Eram și Mario Fresh le-au dezvăluit fanilor săi că își doresc să devină păinți tineri. Celebrul cântăreț a mărturisit că nu au dezbătut foarte mult acest subiect deoarece sunt încă foarte tineri.

Citeste si: Alexia Eram și Mario Fresh, show incendiar de dans în fața camerei de filmat! Cei doi s-au sărutat pasional la final

„La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a declarat Mario Fresh.