Mario Fresh, cu perfuzia la mână, chiar de ziua de naștere a iubitei sale. Ce s-a întâmplat cu artistul: „Bine că existați”

In articol:

Mario Fresh și-a luat fanii prin surprindere, după ce a postat în mediul online o imagine în care avea perfuzie la mână. Tânărul le-a explicat fanilor săi despre ce este vorba, liniștindu-i rapid.

Programul încărcat pe care îl are în această perioadă îi cere, din când în când, să-și dea un refresh pentru a-și lua doza de energie de care are nevoie să facă față tuturor concertelor.

Artistul are o mulțime de concerte și evenimente de onorat și, pe lângă acest lucru, are nevoie să fie în formă maximă și atunci când are timp liber. Tocmai din acest motiv, Mario Fresh apelează cu încredere la un cocktail cu vitamine.

Citeste si: Ei s-au îmbogățit, dar nu au uitat niciodată de cei mai puțin norocoși. Cine sunt vedetele care au o inimă extrem de mare| EXCLUSIV

Mario Fresh, cu perfuzia la mână

Mario Fresh a dat de înțeles că avea mare nevoie de un refresh total. Cea mai bună soluție la care putea să apeleze este, fără nicio urmă de îndoială, cocktailul de vitamine pe care deja îl folosește de ceva vreme.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Nu doar el este fan acestui tratament, ci și iubita sa, Alexia Eram. Tânăra are și ea nevoie de astfel de „revitalizări” din când în când, așa că nu ezită să apeleze la această procedură ori de câte ori simte că

are nevoie.

„Bine că existați. Vă iubesc”, a scris Mario Fresh în mediul online.

Citeste si: Alexia Eram dezvăluie motivul pentru care Mario Fresh nu a fost prezent la festivitatea de absolvire: „Nu este alături de mine”. Fiica Andreei Esca rupe tăcerea

Mario Fresh, mesaj special cu ocazia zilei de naștere a Alexiei Eram

Alexia Eram a împlinit astăzi 22 de ani. Tânăra a fost surprinsă chiar la miezul nopții, de mama și prietenii săi. Andreea Esca i-a strâns pe cei mai apropiați prieteni ai tinerei și i-au făcut o surpriză după miezul nopții. I-au adus tort, flori, iar Alexia Eram a suflat în lumânări, punându-și o dorință.

Nici Mario Fresh nu s-a lăsat mai prejos, pentru că a postat în mediul online o imagine cu iubita sa alături de care a scris un mesaj emoționant.

„La mulți ani, femeie frumoasă! Te iubesc mult!”, a scris Mario Fresh în mediul online, special pentru iubita sa.