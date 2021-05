Mario Fresh, probleme în paradis?! Ce îl enervează cel mai tare la Alexia Eram: ”Nu mai pot”

In articol:

Mario Fresh, prezent în podcastul lui Radu Tibulca, a vorbit și despre relația lui cu fiica Andreei Esca, Alexia Eram! Cei doi sunt împreună de câțiva ani și au planuri de viitor, după cum a recunoscut chiar artistul. Acesta susține că are de gând s-o ceară în căsătorie pe Alexia, însă nu acum.

” Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mărturisit Mario Fresh.

Alexia Eram și Mario Fresh[Sursa foto: Instagram]

Ce îl enervează pe Mario Fresh la iubita lui

Mario Fresh a făcut o dezvăluire bombă! Artistul a recunoscut că el și Alexia nu au probleme serioase în relație, însă un singur lucru îl enervează la ea: felul în care mănâncă! Mario a mărturisit că el are o problemă cu persoanele care plescăie atunci când mănâncă, iar din acest motiv nu poate sta aproape de ei atunci când fac acest lucru.

„ Avea un măr în mână, scosese telefonul și se uita la el așa cu o poftă și mușca din el... O analizam și mă uitam așa cu nervi la ea, zici că eram psihopat. Și mă uitam așa la ea să-mi dau seama cu ce greșește. Și mi-am dat seama, mănâncă prea tare. Mestecă prea puternic. M-am uitat odată la ea și am spus că nu-i zic, am mai stat un pic și se auzea prea tare, se amplifica. Și m-am uitat la ea și i-am zis: iubire, mănâncă în cameră, te rog frumos, nu mai pot? Mănâncă și tu mai încet. Și mi-a zis că și eu mănânc la fel. Am luat un măr și m-am uitat la mine în oglindă și mănânc și eu la fel, dar asta este problema mea”, a spus Mario Fresh.

De asemenea, iubitul Alexiei a dezvăluit că aceasta este o persoană geloasă, dar în limita bunului simț. „Nu am fost niciodată gelos, nicio treabă nu avem unul cu altul. Este (n.r. geloasă) dar în limita bunului simț, cât să nu mă facă să mă simt prost sau să cred că are o problemă. Eu cred că nu are treabă. Maxim nu-i convine că o las pe ea singură”, a adăugat cântărețul.