Alex Velea a postat, astăzi, o reacție privind scandalul dintre el, Lino și Mario Fresh. Iubitul Antoniei a explicat pas cu pas cum s-a întâmplat ruptura dintre ei, spunând că s-a simțit trădat și dezamăgit. Acesta a fost deranjat, în special, de împăcarea lui Lino cu Abi Talent.

„Una din probleme e că ei și-au dorit să rămână în Golden Boy Society doar noi trei: eu, Lino și Mario. De la început, și Lino, și Mario, au știut dorința mea de a-i ajuta și pe alții să-și îndeplinească visul. Însă Lino și Mario când au dat de faimă și atenție au uitat de aceste lucruri. Prin acțiunile lor au dat dovadă că nu mai vor să facă parte din Golden Boys Society. Punctul culminant a fost atunci când ei m-au obligat să investesc în anumite proiecte ale lor în care eu nu am crezut. Puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar n-am făcut-o. Ei au niște obligații contractuale față de bine, dar de azi înainte sunt liber de contract. Băieți, să fiți fericiti, nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Sunt puțin dezamăgit, dar asta e viața”, a adăugat cântărețul.

Răspunsul lui Lino Golden a venit, tot astăzi, acesta fiind întrebat de mai mulți fani dacă îi va da o replică lui Velea, după ce acesta a postat un videoclip pe YouTube. Lino i-a surprins pe toți cu raspunsul lui, dând de înțeles că este momentul să se încheie conflictul.

Nu, este totul spus foarte bine si adevarat, n am ce sa spun mai mult de atat. Multumim”, a spus Lino Golden, pe pagina lui de Instagram.

Mario Fresh, răspuns clar pentru Alex Velea

Reacția lui Mario Fresh nu a întârziat să apară, după ce Lino și Velea au mai spus câte ceva despre cearta dintrei ei. Iubitul Alexiei Eram a ținut să-i mulțumească lui Alex Velea pentru tot ce a făcut pentru el.

”Am fost un GoldenBoy de la bun inceput si asa o sa raman, indiferent de drumul pe care mă va conduce viata. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios si foaaaarte lung, iar atunci cand am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost cate ceva de adaugat sau de schimbat in vlogul pe care l-a facut, dar e ok si asa... povestea suna diferit de la fiecare om implicat in treaba asta... Apreciez faptul ca a fost cerebral si incheie acest capitol asa frumos.Nu vreau sa merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunostinta si multumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIATA! #13”, a spus Mario Fresh, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.