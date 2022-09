Mario Fresh, surprins în timp ce căuta prin tomberoane! Cum explică artistul gestul controversat?! Nimeni nu și-a imaginat asta

In articol:

În urmă cu câteva zile, artistul a fost surprins de paparazzi în timp ce scormonea prin tomberonul de lângă blocul său. Imaginile i-au pus pe gânduri pe cei care le-au vizualizat, iar acum Mario Fresh a venit și cu explicații pentru a face lumină în acest caz.

Vedeta a făcut declarațiile pe contul său de pe rețelele de socializare. Iată ce căuta în gunoi!

Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]

Mario Fresh, prima reacție după au apărut imagini cu el în timp ce caută în gunoaie: „Da, am o explicație”

Imaginile controversate cu iubitul Alexiei Eram care scormonește prin gunoaie au apărut în presă și au făcut înconjurul internetului. Fanii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu artistul de a recurs la un asemenea gest controversat. Ei bine, explicațiile nu au întârziat să apară.

Mario Fresh a făcut primele declarații pe acest subiect și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care a recurs la acel gest neașteptate. Se pate că vedeta și-a dat seama cam după vreo trei ore după ce a dus gunoiul că și-a aruncat și cheile în tomberon.

„Da, am o explicație. Deci, am plecat de acasă și am luat cutia de pizza pe care trebuia să o arunc la gunoi, am așezat cheile pe ea și când am ieșit din scară am aruncat cutia de pizza cu tot cu chei, la gunoi. Am plecat la oraș cu treabă, am stat vreo 3 ore și mi-am dat seama la un moment dat că nu am cheile.

Ce-am făcut acum câteva zile? Am fost la mall și mi-am luat de la apple un d-asta, pentru că îmi pierd foarte des cheile și multe alte lucruri. Și am ajuns acasă, iar atunci când am vizualizat cheile pe telefon, știam că sunt aici, îmi arăta GPS-ul. Am ajuns la gunoi, am apăsat pe redare sunet, că mai scoate și sunete nebunia asta. M-a ajutat un băiat care muncește pe șantier, m-a ajutat băiatul ăla, că dacă nu erau imagini și mai tari. Mi-am luat cheile și am mers în casă”, a explicat Mario Fresh pe contul său personal de pe rețelele de socializare.