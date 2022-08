Mario Fresh, surpriză de zile mari de ziua tatălui său! S-a întâmplat într-un club de fițe din Mamaia: "La mulți ani, leule!"

In articol:

În acest weekend, Mario Fresh și familia sa au avut motiv de bucurie și distracție. Tatăl cunoscutului artist Mario Fresh, Gălățanu Michi, și-a sărbătorit ziua de naștere nu oriunde, ci într-un cunoscut club de fițe de pe litoralul românesc.

Mario Fresh și-a sărbătorit tatăl într-un club de fițe din Mamaia. Ce surpriză i-a făcut

Printre cei prezenți s-au numărat și câteva persoane publice precum Gina Chirilă, Alexia Eram și partenera celebrului Selly, Smaranda Știrbu.

Mario Fresh și tatăl său [Sursa foto: Instagram]

Michi Gălățanu s-a bucurat de o zi de naștere de înalte standarde alături de familia sa, apropiați și, nu în ultimul rând, publicul uimitor al fiului său, Mario Fresh. Artistul a ținut să-și surprindă tatăl direct de pe scenă. În timpul concertului, Mario Fresh i-a făcut o urare tatălui său, prezent în clubul de fițe de la malul mării. Totuși, tânărul nu s-a putut abține din a-și exprima exprima și în mediul online admirația și iubirea pentru propriul tată, astfel încât Mario Fresh a publicat mai multe story-uri pe Instagram, acolo unde i-a scris acestuia câteva cuvinte din adâncul inimii sale: „La mulți ani! Te iubesc cel mai mult!, Te iubesc, tata! La mulți ani, leule!”.

Mario Fresh a dat vestea despre relația lui cu Alexia Eram: „Batem palma și rămânem prieteni”. Artistul a dezvăluit ce au discutat

Mario Fresh nu este singurul care și-a exprimat admirația pentru Michi Gălățanu. Bărbatul a primit cuvinte frumoase și din partea fiicei sale, Raluca Gălățanu: „Happy Birthday to the best dad in the whole universe! (N.r.: "La mulți ani celui mai bun tată din Univers!")” Nici soția sa, Claudia Gălățanu, nu a ezitat nicio clipă din a-și exprima public dragostea ce i-o poartă soțului său: „La mulți ani, iubirea mea!”

Pe lângă apropiați și familie, Michi Gălățanu a primit o frumoasă urare și din partea fanilor lui Mario Fresh. Toți cei prezenți în club au strigat în cor „La mulți ani!”, iar momentul a fost postat chiar pe profilul de Instagram al tânărului artist.

Michi Gălățanu este un bărbat extrem de îngrijit, cu un aspect de invidiat la cei 48 de ani și cu o energie impresionantă, ușor confundabilă cu cea a unui adolescent. Presa din România l-a ascoiat în trecut cu celebrul antreprenor italian, Gianluca Vacchi. Ambii au tatuaje, un fizic lucrat și trăsături similare. Singurele aspecte care îi diferențiază pe cei doi sunt celebritatea și averea.