Mai exact, acum mai bine de două luni, Gino Iorgulescu a decis să îl transfere pe Mario Iorgulescu la Milano, contrar sfaturilor date de doctori. Cu ajutorul unei aeronave, dotată exact ca o ambulanță, Mario a fost transportat în Italia și imediat internat la Clinica San Raffaele, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate din Europa.

”El a făcut progrese considerabile. Se mișcă prin salon, ajutat de cadrele medicale, dar și de persoane din familie, care îi sunt mereu aproape. Mario a început să se și hrănească pe cale normală și se speră ca situația lui să evolueze pe zi ce trece”, dezvăluiau apropiații lui Mario Iorgulescu pentru WOWbiz.ro cu câteva săptămâni în urmă.

Doar că, spre surpriza reporterilor WOWbiz.ro, lucrurile par să stea chiar mai bine decat atat, iar progresele pe care le-a făcut Mario Iorgulescu în ceea pe privește recuperarea medicală sunt de-a dreptul uimitoare, el fiind externat în mare secret.

Mai exact, reporterii WOWbiz.ro au mers pe urmele lui Mario Iorgulescu, la Milano, în celebra clinică San Raffaele, care are, de fapt, dimensiunile unui cartier bucurestean, cuprinzand, printre altele, un hotel si o universitate.

Și, spre surpriza noastră, Mario Iorgulescu nu era internat nici in sectiile specializate, nici in saloanele VIP puse la dispozitia pacientilor mai... deosebiti.

"El nu se afla in acest moment internat la noi", au declarat surse din spital pentru WOWbiz.ro. "Poate e cazat, de fapt, in hotelul care se afla in incinta spitalului si, de aceea, nu apare la noi. N-as putea sa va spun daca a fost vreodata internat aici. E posibil, desi, ca o simpla parere personala, eu cred ca in presa din Romania s-a strecurat o eroare, fiind, de fapt, vorba de un alt spital".

Logodnica lui Dani Vicol, plângere penală pentru Mario Iorgulescu

În urma cu ceva vreme, familia lui Dani Vicol, reprezentata de iubita acestuia și de fiul tânărului, au decis sa apeleze la instanta împotriva lui Mario Iorgulescu. Din acest motiv, Patricia Esmeralda Minca, femeia cu care Dani Vicol avea o relație și care i-a născut acestuia, în luna mai, un băiat, pe Antonio, a depus o plângere penala împotriva fiului șefului de la LPF.

"Arăt faptul ca formulez aceasta plângere penala potriva numitului Iorgulescu Gino Mario deoarece consider ca modul în care a acționat, în calitate de conducător auto a dus la producerea accidentului ce a avut consecințe dezastruoase asupra întregii familii, solicitându-va sa aveți în vedere ca în urma administrării probelor, inclusiv retinerea infracțiunii de omor în sarcina acestuia. Cel puțin eu consider ca numitul Iorgulescu Gino Mario a folosit autoturismul sau ca pe o arma, rezultatul fiind deja cel cunoscut, concubinul meu, Vicol Daniel Andrei, decedând pe loc neavând nicio șansă de supraviețuire. (...) doresc sa achit toate cheltuielie generate de expertizele medico-legale și tehnice auto, pentru urgentarea soluționării dosarului", se arată în plângerea făcută de fosta logodnică a lui Dani Vicol, victima accidentului produs de Mario Iorgulescu.

Patricia, văduva lui Dani Vicol, vrea pedepsirea lui Mario Iorgulescu

”Sinceră să fiu, ar fi o pedeapsă prea mică să moară... A murit și gata, nu mai știi nimic. Îmi doresc să stea să sufere, să se chinuie de acum încolo încă 24 de ani. Când o avea copilul meu 24 de ani să vină și să se târască în fața lui, asta îmi doresc. Vreau să plătească, să simtă zi de zi ce simt eu. Moartea e o pedeapsă prea mică pentru el. (...) Probabil de aia nici nu a murit, Dumnezeu nu avea nevoie de un criminal”, spune, parcă mai crudă decât ar putea fi o tânără de 22 de ani, Patricia, logodnica lui Dani Vicol.

Mario Iorgulescu, accident cumplit! Victima a murit pe loc

Pe 8 septembrie, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, care se deplasa duminică dimineaţă cu un autoturism marca Aston Martin pe Şoseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei către Pod Constanţa, a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat tot în vârstă de 24 ani, care a murit pe loc, au explicat surse din Poliţie.

Mario Iorgulescu a fost transportat la una dintre cele mai bune clinici private din Europa

Familia Iorgulescu și-a exprimat imediat durerea, când a transmis în dimineața următoare un comunicat în care anunță cât de mult regretă cele întâmplate, mai ales că în accident un tânăr a murit care a lăsat în urma sa doi copii minori., era mesajul transmis de familia lui Mario Iorgulescu.

Clinica San Raffaele este una dintre cele mai bune din Italia și este renumită pentru condițiile pe care le oferă, pentru servicii, dar și pentru numele bogaților care s-au tratat aici. Unul dintre ei este Silvio Berlusconi, fostul premier al Italiei, care a fost supus unei operații din cauza unei insuficiente cardiace în urmă cu trei ani. Salonul lui, după cum puteți observa și în imagini, arată mai mult ca o cameră a unui hotel de cinci stele. În același lux a fost internat și Mario Iorgulescu.