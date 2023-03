Marisa Paloma este în al nouălea cer! Vedeta și-a cumpărat casa mult visată, la doar 23 de ani: „Mi-am dorit mult. Și știam că e mult. Dar simțeam că nu e imposibil”

In articol:

Marisa Paloma este una dintre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe din țara noastră. Bruneta s-a făcut remarcată pe parcursul timpului pentru inventivitatea de care dă dovadă, dar și pentru că face orice îi stă în putință ca să își îndeplinească cât mai repede toate dorințele.

După ce și-a lansat prima afacere, Marisa i-a anunțat pe cei care o îndrăgesc și o iubesc că a reușit să își îndeplinească un vis și

mai mare.

Bruneta i-a lăsat cu gura căscată pe fanii ei de pe Instagram. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Marisa Paloma a anunțat că este însărcinată! Mesajul emoționant transmis de câștigătoarea ”Bravo, ai stil”

Citeste si: Se dau câte 600 de lei de persoană! Cine va beneficia de acești bani. Vor intra direct pe card- kanald.ro

Citeste si: Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare- stirileprotv.ro

Marisa Paloma și-a cumpărat o casă smart

Locuința se află în apropierea zonei de lux a Capitalei, mai exact în partea de Nord. Aceasta a cumpărat proprietatea la doar 23 de ani. Este vorba despre o casă cu șase camere, garaj și toate dotările necesare pentru Marisa și familia ei. Mai mult decât atât, locuința are dotări smart, care o fac să fie cu adevărat inedită.

„Nici nu sțiu cu ce să încep. Sau ce să scriu... e mai mult decât "prea mult" încât cuvintele rămân prea mici. Mi-am dorit o casă care să le aibă pe toate. Să fie suficient de mare, să aibă garaj, piscină, curte pentru copii, petreceri și stat la soare. Să am o cameră imensă doar pentru dressing, Liviu biroul lui, Iris camera ei, băi separate și suprafață suficientă cât să nu ne încălcăm spațiul intim. O casă îndreptată spre soare, lângă pădure, dar nici departe de zona de N a Bucureștiului, acolo unde mă învârt cel mai mult cu munca. Mi-am dorit o casă SMART, dar NU wireless, ci pe cablu.

Ca să functioneze all the time, fără sacadări. Ce mi-am dorit, mi-am dorit mult. Și știam că e mult. Dar simțeam că nu e imposibil. Așa că am cumpărat casa asta la 23 ani. Scările vor părea că zboară și se vor aprinde când vor simți că se pășește pe ele”, a scris Marisa Paloma la postarea cu casa, pe pagina sa de Instagram.

Citește și: Marisa de la "Bravo, ai stil!", la Exatlon? "Ma simt mai nebuna si este posibil sa fac fata" EXCLUSIV!