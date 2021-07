Marius Crăciun și Diana Belbiță, întâlnire de gradul zero! Cum au fost surprinși cei doi, după ce el s-a întors de la Survivor România?! În trecut ar fi existat ceva mai mult între ei

In articol:

Marius Crăciun și Diana Belbiță s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când ambii erau concurenții într-o emisiune televizată. Apropierile dintre cei doi erau tot mai evidente, însă tot timpul au negat că ar avea o relație amoroasă.

Fanii au sperat tot timpul că îi vor vedea împreună, dar nu a fost deloc așa. După încheierea show-ului cei doi au luat-o pe drumuri separate. Diana Belbiță a plecat în Canada pentru a se antrena, iar fostul Războinic a rămas în România. Totuși, cei doi s-au dat de gol și au dezvăluit că au continuat să țină legătura prin intermediul internetului. Ambii spun că relația lor a fost doar de prietenie și nimic mai mult.

„Nu e vorba de îndrăgostit sau de vreo relație. Ne-a legat o prietenie frumoasă și mă bucur că am întâlnit-o. Mă bucur că are această șansa să plece în Canada, plus că să nu uităm, a semnat un contract cu cea mai mare promoție, UFC. Este o realizare pentru ea și trebuie să își dezvolte această carieră pentru care a muncit din greu de mic copil", declara Marius Crăciun la acel moment.

Totuși, în urmă cu câteva minute, cei doi s-au afișat pe rețelele de socializare împreună. A fost o revedere absolut emoționantă, la care a participat și mama Dianei Belbiță. Nu au lipsit nici apropierile dintre cei doi sportivi!

Marius Crăciun și Diana Belbiță, imaginile momentului! Cei doi au petrecut împreună la o terasă

După ce întreaga țară a sperat că o să-i vadă împreună, iată că dorințele le-au fost ascultate! Diana Belbiță și Marius Crăciun i-au pus pe internauți pe jar, după ce au postat trei imagini apărând împreună și nu

numai. Cei doi s-au întâlnit într-un restaurant, dar nu vă gândiți că au fost singuri, ci însoțiți de mama sportivei și de o altă doamna care ar putea fi chiar mama fostului Războinic de la Survivor România.

Toți pare că s-au simțit foarte bine, încât au imortalizat momentul. Într-una dintre imagini Marius Crăciun o ia cu totul în brațe pe Diana Belbiță, iar fanii își fac tot felul de scenarii, în contextul în care în trecut au mai fost speculații în ceea ce privește o posibilă relație amoroasă între cei doi.

Marius Crăciun și Diana Belbiță [Sursa foto: Instagram]

Nu este pentru prima dată când cei doi sunt surprinși fiind foarte apropiați. În urmă cu mai mulți ani, pe când erau concurenți la o emisiune TV, Diana Belbiță și Marius Crăciun au fost surprinși în pat, sărutându-se. Se pare că, de fapt, tânărul primise o poruncă de la Kamara, care era de asemenea concurent cu ei.

Diana Belbiță și Marius Crăciun[Sursa foto: Captură video ]