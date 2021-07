Marius Crăciun și Irisha, anunțul mult așteptat despre relația lor: „Avem o chimie...”

Marius Crăciun și Irisha formează un cuplu? [Sursa foto: Instagram] 17:59, iul 25, 2021 Autor: Clara Ionescu

Marius Crăciun și Irisha de la Survivor România 2021 și-au ținut fanii pe foc cu ultimele lor declarații. În urmă cu puțin timp, ei au intrat live pe Instagram, în care au decis să facă lumină în ceea ce privește statutul relației lor. Frumoasa brunetă a mărturisit că între ei există o chimie energetică și s-au susținut reciproc în competiție.

Cu toate acestea, ei nu sunt mai mult decât prieteni.

„În primul rând, vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase și intențiile frumoase. Mulți și-ar dori ca noi să fim împreună, dar nu suntem împreună. Știu că v-ați dorit, avem o chimie energetică, o chimie la alt nivel. Ne înțelegem foarte bine, dar nu suntem împreună. Fetelor, săriți pe el! E liber! ”, a anunțat Irisha.

„Drumurile noastre merg în altă parte. Nu suntem împreună. Rezonăm foarte bine, ne apreciem, ne respectăm. Am vrut să clarificăm ce este între noi și pentru a nu induce oamenii în eroare”, a adăugat și Marius Crăciun.

Marius Crăciun și Irisha au intrat live pe Instagram [Sursa foto: Captura Video]

Marius Crăciun, prima reacție după ce a aflat că Irisha îl simpatizează

Invitat în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, Marius Crăciun a vorbit despre interacțiunea dintre el și Irisha la Survivor România. Finalistul a mărturisit că bruneta i-a recunoscut că îi place de el și că l-a susținut în competiție.

„Irisha mi-a spus ca ii place de mine ca barbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume.

Ea mi-a spus ca ma sustine, ca si familia ei ma sustine si isi doreste sa ajung cat mai departe sau chiar sa castig. Am ramas socat, pentru ca in competitie nu am avut atat de multe subiecte si mi-a placut ca mi-a spus ca ma sustine. Atunci am inceput sa vorbim mai mult si Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, a povestit Războinicul la Ștafeta Mixtă.