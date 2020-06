In articol:

La scurt timp dupa ce Marius de la Puterea a ramas fara trei dinti, in urma unui incident, acesta a publicat mai multe fotografii pe contul de Instagram, insa par a fi poze mai vechi cu el.

Concurentul nu pare afectat foarte tare de eveniment si isi vede in continuare de activitatile zilnice.

Marius de la Puterea Dragostei a ajuns la spital, in acest weekend, dupa un incident prosdus in casa puterea dragostei! Concurentul a vrut sa aiba parte de senzatii tari, insa ceva neprevazut s-a intamplat.

Concurentii de la Puterea Dragostei incearca de cateva zile sa faca cat mai multe joculet pentu a mai destinde atmosfera din casa, dar se pare ca nu toate sunt favorabile. Dupa un astfel de joc, Marius de la Puterea Dragostei a ajuns la spital, dupa ce si-a spart trei dinti.

Se pare ca iubitul Andreei Pirui a dat in mintea copiilor, dupa ce fetele au pus detergent de vase pe podea. Concurentul a luat o perna, s-a pus pe burta pe ea si a vrut sa alunece, insa perna a ramas in urma lui si el s-a lovit la barbie.

Marius a ramas fara trei dinti in urma incidentului, fiind dus de urgenta la spital. Acesta era plin de sange, dupa ce si-a lovit cu putere maxilarul.

„Fetele au dat pe jos cu apa si cu pur, asa in joaca. Marius a pus o perna si a zis ca o sa plonjeze ca in filme. Perna a ramas in urma si el s-a dus in barba. Marius a ramas fara trei dinti, a ajuns de urgenta la spital. Dar desi avea sange, Marius radea”, au spus Reea si Tina.