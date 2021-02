Marius Elisei a oferit primele declarații, după divorțul de Oana Roman! "Sunt bine..."

In articol:

Marius Elisei a avut o primă reacție, după ce a divorțat oficial de Oana Roman. Fostul soț al vedetei a dat primele declarații, după a ieșit de la notar. Ce are de spus despre situația actuală?!

Marius Elisei, prima reacție de la divorț

Oana Roman și Marius Elisei s-au prezentat, astăzi, în fața instanței, pentru procesul

de divorț. Cei doi părinți au decis că nu se mai poate face nimic pentru relația lor, astfel au trebuit să se despartă pe cale amiabilă. La scurt timp după ce a ieșit de la notar, fostul soț al vedetei de televiziune a avut o primă reacție despre situația actuală.

„Sunt bine. E zi cu soare. Nu pot să vorbesc însă mai mult. Nu sunt într-un loc potrivit”, a spus Marius Elisei, pentru Fanatik.ro.

Totodată, și Oana Roman a avut câte ceva de spus despre ziua de astăzi. Se pare că ziua vedetei a început încă de la ora 7, iar, de atunci, vedeta a fost în continuă mișcare.

„Am început săptămâna cu treziri la 7 fără un sfert. Am o zi plină. Am întâlniri, am ședință și e o zi un pic specială, o să înțelegeți curând de ce. În același timp este și ziua de naștere a unui prieten foarte bun de-al meu, pe care îl iubesc foarte mult”, a spus Oana Roman, pe InstaStory.

Oana Roman, părăsită pentru o altă femeie?!

În urmă cu scurt timp, mai multe surse din anturajul bărbatului au declarat faptul că, la momentul actual, aceste

se află într-o relație. Ba chiar mai mult, noua iubită este înstărită, iar cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut pe rețelele sociale. Până la ora actuală, Marius Elisei nu a confirmat aceste zvonuri.

"Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru.

A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproşat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, au declarat apropiați ai fiicei lui Petre Roman, pentru playtech.ro.