Marius Elisei a rupt tăcerea despre noua lui relație! De când și-a refăcut viața, de fapt, fostul soț al Oanei Roman: „Nu e nici foarte demult, nici foarte recent”

Marius Elisei și Oana Roman au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat mai bine de 10 ani și din care a rezultat o fetiță superbă.

După numeroase despărțiri și împăcări, cei doi au decis să o ia pe drumuri diferite. La câteva luni după ce s-au separat, fostul partener al Oanei și-a făcut o nouă relație care îl face foarte fericit.

Marius Elisei a ajuns în lumea mondenă după ce a format un cuplu cu fiica lui Petre Roman, Oana Roman. Cei doi au fost împreună nici mai mult, nici mai puțin de 10 ani, iar rodul iubirii lor este Isabela, superba fetiță pe care o au împreună. După ce s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, cei doi au renunțat la ideea de a mai forma un cuplu în această vară, considerând că și-au dat prea multe șanse.

Recent, Marius Elisei a dezvăluit public că este într-o nouă relație, iar în urmă cu doar câteva momente a mărturisit de când formează un cuplu cu iubita misterioasă.

Acesta a povestit că s-au cunoscut în urmă cu puțin timp, însă viitorul lor împreună este foarte compromițător.

„Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine. Nu e nici foarte demult, nici foarte recent. Este chimia pe care eu mi-am dorit-o. Mă simt atât de bine și atât de fericit încât, așa cum am scris și în postare, nu am mai gustat din fericire de când...am și uitat. Au fost niște lipsuri pe care le-am găsit la ea. Ea mi le oferă, mă liniștește și mă face fericit”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum a reacționat fiica lui Marius Elisei când a cunoscut-o pe noua sa parteneră

În acest weekend, Marius Elisei și-a serbat ziua de naștere, iar alături de el au fost toate persoanele dragi, printre care și noua lui iubită, dar și Isabela, fiica sa. Acesta a povestit că întâlnirea celor două fete a decurs perfect normal și a avut parte de o aniversare minunată.

„Să știi că a decurs normal, foarte bine, foarte frumos. Am petrecut o duminică...m-am simțit de ziua mea, în al nouălea cer. A fost ceva super”, a mai spus el.