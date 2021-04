Marius Elisei are o nouă relație! Cu cine se iubește fostul soț al Oanei Roman

In articol:

După căsnicia nereușită cu Oana Roman, Marius Elisei și-a găsit fericirea în brațele unei femei misterioase. Bărbatul își asumă că iubește din nou. Cea care a dezvăluit misterul este nimeni alta decât fiica sa, Iza. Ei bine, la auzul veștii, Oana Roman a fost deranjată, spunând că bărbatul nu va mai petrece mult timp cu fiica lor.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Oana Roman le-a dezvăluit telespectatorilor că atunci când și-a rugat fostul soț să meargă cu ele în vacanță, bărbatul a refuzat.

„A refuzat-o pe Iza, că doar nu îl chemam eu, că eu nu mai am nici o treabă. Iza și-a dorit foarte mult ca el să vină în vacanță. I-am zis „Uite, acum, cand am hotărât să plecăm, că e ziua mea, Iza și-a dorit foarte mult să vii și tu. Fă chestia asta pentru ea.” A zis că nu vine. Nu mi-a dat nici o explicație. Și astă-seară a zis tot nu. Eu cred că el are pe cineva. Iza a zis că are mai multe, dar ea e copil, glumește. Și în final a zis că are”.

Marius Elisei și Oana Roman

Oana Roman: „În ultima vreme nu prea vrea să ne vedem”

În continuare, vedeta a susținut că Marius Elisei a început să evite să stea în preajma lor.

Mai mult, Oana Roman este de părere că bărbatul și-a schimbat comportamentul. Fiica fostului premier a ținut să precizeze că tatăl fetiței sale a refuzat-o chiar și atunci când a spus că întâlnirile în trei sunt benefice pentru Iza.

„I-am zis că trebuie să existe momente în care să mai fim și noi doi cu ea. Să mai mergem la un restaurant, la o masă. Vine, stă cu ea, nimic de reproșat. Dar să fim noi amândoi și Iza nu vrea. În ultima vreme nu prea mai vrea să ne vedem. Acum mama e plecată, că înainte îl deranja mama. Dar tot nu vrea să vină. Probabil că îi e frică să nu își strice această relație”.