Marius Elisei, declarații despre o nouă relație! Adevărul a ieșit la iveală după divorțul de Oana Roman: „Am început anul cu...”

Oana Roman și Marius Eliseu au decis să pună capăt relației lor, după o căsnicie care a durat șapte ani. Cei doi au avut o poveste de dragoste plină de certuri, cât și de împăcări. Într-un final, decizia finală a fost de a o lua pe drumuri separate.

În urma divorțului, ei au decis ca fiica lor, Izabela, să rămână în custodia ambilor părinți.

Cei doi au decis să răspundă tuturor întrebărilor legate de divorț printr-un videoclip postat pe pagina de Instagram a Oanei Roman. Ei au mărturisit că vor rămâne prieteni de dragul Izabelei și vor colabora în continuare pentru site-ul pe care îl au împreună. Marius Elisei a dat detalii cu privire și la viața personală de când nu mai formează un cuplu cu Oana Roman. El a negat toate speculațiile că ar avea deja o nouă iubită.

„Mie nu îmi stă momentan gândul, bănuiesc că asta se speculează, că îmi voi reface repede viața. Am început noul an cu un vis, pe care mi-l doresc să îl îndeplinesc până la finalul anului. Nu îmi stă capul să îmi fac o nouă viață, cu toate că fiecare am are dreptul să își vadă de viață, să simtă fericirea și bucuria pe care și-o dorește”, a declarat Marius Elisei.

Oana Roman mărturisit că va rămâne cu numele de fată în urma divorțului, iar fiica lor va rămâne

cu numele ambilor părinți.a adăugat Oana Roman.

Marius Elisei ar fi lăsat-o pe Oana Roman pentru o altă femeie

Apropiații fostului cuplu au mărturisit că motivul pentru care s-au despărțit este că Marius Elisei și-ar fi găsit o nouă iubită. O sursă apropiată celor doi a declarat că el și-ar fi petrecut sărbătorile alături de noua femeie din viața lui.

„El are o nouă relație și este cam îndrăgostit. Noua iubită este înstărită. A cunoscut-o pe social media si au discutat o lună non-stop. El a făcut apoi destul de hotărât pasul decisiv, nu a stat prea mult pe gânduri. Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru. A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproşat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, au declarat apropiați Oanei Roman, pentru playtech.ro.