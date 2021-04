Marius Elisei, dezvăluiri din spatele ușilor închise! Ce a dus, de fapt, la destrămarea căsniciei cu Oana Roman: „Nu am de ce să mă feresc”

In articol:

Marius Elisei și Oana Roman și-au spus „adio” definitiv și au semnat actele de divorț în urmă cu câteva luni. Relația lor încetase de o bună bucată de timp și se pare că nu au mai reușit să reaprindă flacăra iubirii.

Cei doi au mai avut probleme în relație de-a lungul timpului, însă au reușit să treacă peste obstacole.

Se pare că de data aceasta nu au mai avut puterea, iar despărțirea a fost iminentă. Din căsnicia lor a rezultat Isabela, singura care-i mai ține uniți pe cei doi. La câteva luni de la divorț, fostul soț al Oanei Roman dă din casă și spune că și viciul său a fost un factor decisiv care a făcut ca relația să se răcească.

Oana Roman și Marius Elisei

Marius Elisei: „Eu am făcut-o pe ea să nu mă mai arecieze ca înainte”

Fostul soț al Oanei Roman și-a deschis sufletul și a povestit cum s-a simțit în ultima perioadă în care încă era însurat cu aceasta. Spune că pasiunea dintre cei doi se stinsese treptat, iar Isabela este cea care i-a ținut pe linia de plutire o perioadă.

Marius Elisei este convins că are o mare parte din vină. Se pare că-i place să bea, iar acesta spune că este posibil ca plăcerea lui s-o fi făcut pe Oana Roman să nu-l mai privească la fel ca înainte.

„Dacă nu exista Isabela, cu siguranță totul se rupea definitiv și fiecare mergea pe drumul lui. Când veneam acasă simțeam așa o presiune, nu mai simțeam dragostea aia care era înainte, poate și eu am făcut-o pe ea să nu mă mai arecieze ca înainte, poate și din cauza băuturii, că nu am de ce să mă feresc”, a declarat Marius Elisei la un post de televiziune.

Oana Roman și Marius Elisei

Marius Elisei, despre așa-zisa relație pe care o are după divorțul de Oana Roman

Acesta este revoltat și spune că nu înțelege cum au apărut informații potrivit cărora el ar avea o relație, ba mai mult că ar aștepta și un copil. Marius Elisei a ținut neapărat să clarifice această chestiune și spune că în viața lui nu este nimeni și probabil va dura până va mai avea una sau chiar un alt copil.

„Mi se pare total deplasată această știre care a apărut. Nici nu știu de unde a apărut, și cum a apărut și care este interesul, asta 1 la mână, că nu am pe nimeni în viața mea. Și ca să demontez tot, nu am pe nimeni în viața mea, deci, nu am cu cine să mă duc pe la clinici și pe cine să las gravidă. Și 2 la mână, este foarte urât să apară astfel de lucruri, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care atunci când ai o relație și cu acea persoană îndeplinești o sarcină, ar fi trebuit să treci prin anumiți pași”, a mai adăugat fostul soț al Oanei Roman.