Marius Moga a împlinit 41 de ani. Artistul și-a amintit de toate momentele frumoase: „Aș repeta toate greșelile”

Marius Moga este unul dintre cei mai apreciați artiști și compozitori din industria muzicală românească. Acesta a devenit cunoscut în urmă cu mulți ani cu ajutorul talentului său și a lansat melodii care au ajuns hituri.

Pasiunea acestuia a început încă de când era foarte mic, iar acum se bucură de un real succes.

Marius Moga a împlinit 41 de ani

Ziua de azi a fost despre Marius Moga. Artistul a împlinit frumoasa vârstă de 41 de ani, iar alături de el au fost soția acestuia, fiica sa și toți cei dragi. Încă de la miezul nopții vedeta a primit numeroase urări de la mulți ani și a avut parte de foarte multe surprize. În urmă cu o seară, cântărețul a organizat o petrecere la care au participat foarte multe vedete și în cadrul căreia artistul a depănat foarte multe amintiri dragi lui.

Una dintre realizările cele mai importante pentru compozitor este chiar fiica lui, Maria Elisabeta, de care este foarte mândru. Cei doi petrec mult timp împreună, fac exerciții la matematică și stau în studio. Se pare că Maria a moștenit partea artistică de la tatăl său, deoarece fetița are o pasiune pentru dans și creat de povești.

„ Fiica mea, Maria Elisabeta, e clar cea mai mare realizare. Iar profesional nominalizarea la Grammy cu albumul Maroon 5. Legat de greșeli, le-aș repeta pe toate. Sincer, fiindcă altfel nu aș avea atâtea lecții învățate. Tatăl Marius este fericit. Împreună facem teste la matematică și avem discuții despre viața ei, ne jucăm jocuri inventate de ea si facem muzică împreună. A moștenit de la mine simțul artistic pronunțat în mai multe privințe, inclusiv dans și creat de povești și petrece timp în studio, acasă”, a mărturisit Marius Moga pentru Fanatik.

Cum s-au cunoscut Marius Moga și Bianca Lăpuște

Artistul a mai vorbit și despre ziua în care a cunoscut-o pe cea care urma să îi devină soție. Ziua de 1 decembrie va rămâne foarte importantă pentru Marius Moga și soția acestuia, deoarece, în această zi cei doi s-au cunoscut. Totul a avut loc la o petrecere la care vedeta a ajuns târziu, după niște filmări. A doua zi cei doi s-au întâlnit pentru a lua micul dejun împreună. la invitația artistului.

„ Da, într-o seară de 1 Decembrie, la un party unde mersesem destul de târziu după filmări am găsit-o pe ea, femeia care avea să-mi schimbe cursul vieții. Strălucea în seara aia și am simțit că trebuie să o cunosc mai bine, am analizat toate variantele, si cea mai plauzibilă era să o invit la un mic dejun a doua zi. A acceptat si apoi a urmat o lună de conversații până în zori la telefon, până ne-am văzut din nou”, a completat vedeta.