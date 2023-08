Marius Șumudică și-a anunțat revenirea în Superligă! Declarațiile tehnicianului

In articol:

Tehnicianul român a condus ultima dată banca tehnica a formației Al-Raed. Din cauza unor schimbări în ceea ce privește structura clubului, Marius Șumudică a fost împins de circumstanțe să părăsească clubul și în momentul de față, până la semnarea cu un nou club, este analist TV.

Marius Șumudică și-a anunțat revenirea în Superligă

Antrenorul a ținut să precizeze printre alte discuții și detalii în ceea ce privește revenirea sa în antrenorat chiar în Superligă. Marius Șumudică a declarat că se află în discuții cu câteva cluburi importante și nu vrea să negocieze cu formațiile ce au deja tehnicieni sub contract.

„Sunt în discuții și poate apărea orice. Nu se pune problema deocamdată (n.r. de 'U' Cluj și Petrolul). Deocamdată mai stau. Nu discut despre cluburile care au antrenori.

Am zis că m-ar tenta (n.r. revenirea în SuperLiga) în momentul în care puteam reveni la o echipă de play-off, dar și-au luat alți antrenori. Le doresc baftă. Nu cred c-aș mai avea cu cine să merg în play-off”, a declarat Șumudică, potrivit DigiSport.

Marius Șumudică are o carieră de invidiat în Liga 1 a României, reușind să obțină de două ori titlul de campion al primei ligi. Pentru prima oară cu Astra Giurgiu, în sezonul 2015/16, anul următor obținând și Supercupa României, și ulterior cu CFR Cluj în ediția 2020/21 a Superligii României.

Deciziile lui Marius Șumudică în ultima perioadă

În ciuda istoricului său, Marius Șumudică, până de curând, nu primise oferte din Romania. Universitatea Craiova a schimbat antrenorul miercuri, 26 iulie, însă alesul lui Mihai Rotaru a fost Laurențiu Reghecampf. Cum niciun alt club cu pretenții din primul eșalon nu-l luase în calcul pe Șumudică, prioritatea tehnicianului era să revină în Arabia Saudită sau Turcia, unde a mai antrenat.

Antrenorul care a dus-o pe Astra Giurgiu pe culmile gloriei a glumit pe seama faptului că de fiecare dată câștigă în sondaje pe site-urile de sport, însă niciodată nu este ales de cluburile respective.

„ De câte ori e vehiculat numele meu, am mai multe voturi decât Erdogan. N-am văzut în viața mea! La FCSB, dacă se pune problema să meargă Șumudică, câștig detașat. La Rapid, când a fost, am câștigat iar. Nu detașat, dar am câștigat în sondaje. Azi, a fost un sondaj pentru Craiova. Marius Șumudică era cu mult înaintea lui Reghecampf. Din toate trei, nu m-au ales niciunii!

Aștept în străinătate să înceapă campionatul. Am două piste. Una e Arabia Saudită, în care e din ce în ce mai greu, pentru că se duc antrenori cu nume foarte mari și cu bani foarte mulți, dar acolo am lăsat o impresie destul de bună. A doua e Turcia, unde aș putea. În România văd că sunt cam ca domnul Geoană, așa am primit un mesaj acum”, a spus Marius Șumudică, la Digisport.