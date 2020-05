In articol:

Marius Sumudica a petrecut 14 zile in carantina, intr-un camin studentesc in Turcia, imediat dupa ce a plecat din Romania. Din 6 mai, antrenorul roman de la Gaziantep a intrat in carantina, perioada despre care vorbeste cu groaza. "A fost cea mai grea din viata mea", a spus Sumudica, potrivit jurnalistilor de la digisport.ro.

Marius Sumudica, in varsta de 49 de ani, membrii staff-ului sau si Alexandru Maxim, fotbalistul imprumutat in Turcia de la Mainz, au fost carantinati si au fost testati pentru COVID-19. Cum rezultatele au fost negative, echipa a revenit la antrenamente.

"Dupa suspendarea ligii din cauza pandemiei, antrenorul nostru, Marius Sumudica, asistentii lui si jucatorul Alexandru Maxim au plecat in tara lor, astfel ca au fost carantinati timp de 14 zile la intoarcerea in Turcia. Testele efectuate pentru ei au avut rezultat negativ. Toti vor incepe antrenamentele", se arata intr-un comunicat postat de reprezentantii oficiali de la Gaziantep pe site-ul clubului.

Antrenorul Marius Sumudica este bucuros ca a scapat de carantina si revine la antrenamente cu echipa lui. Romanul a povestit cat de greu i-a fost in momentul in care i s-a prelevat testul pentru COVID-19, luandu-i-se o mostra din nas.

"M-am simtit ca la puscarie! A fost cea mai grea perioada din viata mea! Hai sa nu spun cea mai grea, dar a fost printre cele mai grele. Multumesc lui Dumnezeu ca am scapat cu bine. Apoi am trecut la partea cu mostra luata din nas. Si nu l-a bagat usor si la suprafata. Nu, tata! Cand mi-a bagat ala, l-am simtit pana in creier si mi-au dat instantaneu lacrimile", a spus Marius Sumudica.