Celebrul jurnalist a fost infectat cu coronavirus

In articol:

Marius Tucă a fost depistat la testul pentru coronavirus. Jurnalistul se află în aceste momente în spital pentru 24 de ore, unde este internat. El nu are simptomele specifice virusului și nici febră. De asemenea, el nu prezintă nicio problemă în zona plămânilor.

„Sper să trec cât mai bine de această încercare pe care viaţa mi-a pus-o în faţă şi să mă întorc în studio. Îmi iubesc profesia, colegii şi spectatorii. Dacă tot nu am avut concediu anul acesta, covidul mi-a creat această oportunitate. Ţineţi aproape, dar nu mai aproape de un metru jumătate”, a declarat Marius Tucă pentru Mediafax.

Dan Cruceru, infectat cu noul coronavirus

Virusul a început să se răspândească și în rândul vedetelor destul de rapid. Tot joi, 10 septembrie, prezentatorul competiției Survivor România, Dan Cruceru, a anunțat că a fost depistat pozitiv pentru coronavirus. A povestit întreaga experiență pe blogul său personal.

„Da, am avut Covid. Iar acum simt că pot să vorbesc despre asta pentru că are legătură cu ceva mai mult decât o experiență strict personală. Are legătură cu salvarea altor vieți. Am avut virusul, cu simptome ca la carte. Și aproape toată familia mea a trecut prin această boală. Am fost internați timp de zece zile în spital. Totul în urmă cu mai bine de o lună. Ne-a fost rău, dar acum suntem cu toții foarte bine. În acea perioadă, nu eram implicat în vreun proiect de televiziune, iar interacțiunile mele, înainte de aflarea diagnosticului, fuseseră doar cu persoane foarte apropiate.

Din fericire, nimeni altcineva nu a fost infectat de către noi. Relatarea mea despre experiența bolii mi-aș dori să o limitez la cele deja afirmate. Articolul de astăzi este despre altceva: despre ce putem face noi, cei care depășim îmbolnăvirea pentru cei din jurul nostru”, a spus prezentatorul.