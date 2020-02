Regina muzicii fado revine in Romania pentru un nou concert pe 7 martie 2020, la Sala Palatului din Bucuresti, pentru un nou spectacol de armonii si sonoritati portugheze. Unul dintre cei mai de succes artisti contemporani din Portugalia, Mariza este considerata astazi de fanii genului si de critica de specialitate una dintre cele mai bune voci din muzica fado, si pana in prezent artista a vandut peste un milion de discuri si a cucerit publicul din mai multe tari.

Nascuta in 1973 in Mozambique, cantareata a crescut in Portugalia si a fost pana acum nominalizata in mai multe randuri la premiile Grammy si este si castigatoarea premiului BBC la categoria "Cel mai bun artist european". Dar Mariza si-a cucerit fanii prin indrazneala artistica de a combina intr-o maniera inedita traditia fado cu muzica folk, armoniile de origine araba, influentele de jazz si blues.

Concertul este organizat de cunoscutul impresar Radu Groza și de Christian Raetscher, de la German Quality Entertaiment, firmă prin intermediul căreia românii s-au putut bucura de prezența unor nume sonore din muzică, precum Michael Bolton, Jose Feliciano, Chris de Burgh, BZN, Al Di Meola sau Nigel Kennedy.