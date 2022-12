Marți 13 decembrie 2022, zi cu ghinion! Vezi care sunt superstițiile pentru cea mai ghinionistă zi din lună

In articol:

Marți 13, zi cu ghinion. Vezi care sunt superstițiile pentru ziua cu cele 3 ceasuri rele, din luna decembrie și ce trebuie să faci ca să eviți ghinionul.

Ce reprezintă ziua de marți, 13 decembrie

Ziua de marți este cunoscută ca fiind o zi cu 3 ceasuri rele. Astfel, conform astrologiei orare, trei ore din ziua de marți se află sub guvernarea planetei Marte.

Acest fapt transformă cele trei ore într-o perioadă în care ghinionul este la orice pas. De asemenea, aceasta este considerată ziua zeului războiului, Marte, în mitologia greacă.

Simbolul ghionului i-a fost atribuit deoarece se zice că Adam a mușcat din măr într-o zi de marți. Dacă marţi, cu trei ceasuri rele, mai pică şi data de 13, e clar că ghinionul se multiplică.

Frica de numărul 13 se numeşte „triskaidekafobie”.Numărul 13 este privit ca fiind cel mai ghinionist lucru, din mai multe puncte de vedere, toate negative.

Acesta este asociat cu faptul că Isus Hristos a fost a treisprezecea persoană la masă, la cina cea de Taină, apoi a fost răstignit, constantinopolul a fost cucerit de otomani într-o zi de marți, la 24 mai 1453. Suma cifrelor anului este 13.

De asemenea, că regele Filip al II-lea al Macedoniei a murit la scurt timp după ce a așezat o statuie lângă cei 12 zei venerați de poporul său.

Marți 13, zi cu ghinion. Vezi care sunt superstițiile pentru cea mai ghinionistă zi din luna decembrie [Sursa foto: PixaBay]

Superstiții pentru ziua de marți, 13 septembrie

Dacă 13 cade într-o zi de vineri sau de marţi, cu siguranţă se va întâmpla ceva rău în această zi.

Dacă într-o cameră sunt 13 persoane, cel care sta în dreptul oglinzii sigur va muri.

Într-o zi de 13 nu trebuie să începi să construieşti nimic.

Nu trebuie să te așezi la o masă la care sunt deja 12 persoane.

Nu este bine să planifici nimic important într-o zi de marți 13.

Acest număr este evitat, în multe orașe, în desemnarea unei adrese. Unele clădiri au etajul cu numărul 12 bis în loc de etajul 13.

În avioanele multor companii nu există nici un loc cu numărul 13 pentru pasageri.

Nu trebuie să te căsătorești într-o zi de marți 13, deoarece căsnicia ta va eșua.

Dacă porți haine de culoare neagră în ziua de marți 13, altfel vei purta doliu în curând.

Cui aduce noroc ziua de marți, 13 decembrie?

Se spune că cifra 13 le este benefică celor din zodia Peşti și Scorpion, în general celor care se află în semne de Apă. Pentru cei din zodia Taurului, Capricornului şi Vărsătorului cifra 13 le aduce noroc.

Majoritatea persoanelor care s-au născut într-o zi de marți 13, preferă să ignore superstițiile legate de aceasta și nu trăiesc cu teama de a păți ceva la un moment dat.

Astfel, oamenii au voința de a realiza lucruri mărețe pe parcursul vieții, în ciuda celor spuse despre marți 13.

Un bun exemplu este Taylor Swift. Celebra artistă s-a născut pe data de 13 decembrie 1989 și niciodată nu a ținut cont de superstiții și de posibilele ghinioane legate de această zi.

„M-am născut pe 13. Am împlinit 13 ani vineri, pe 13. Primul meu album a fost premiat cu aur în 13 săptămâni. Prima mea melodie numărul 1 a avut o introducere de 13 secunde. De fiecare dată când am câștigat un premiu, am fost așezată fie pe locul 13, pe rândul 13, pe secțiunea 13 sau pe rândul M, care este a 13-a litera”, a declarat aceasta.

Surse: mtv.com, libertatea.ro