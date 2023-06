Mărturia completă a criminalului de la Grădina Botanică! Ce a apucat să facă Melis, înainte să se stingă din viață?! Cu ultimele puteri a încercat să se salveze

In articol:

Ies la iveală detalii cutremurătoare legate de cazul care a cutremurat o țară întreagă, respectiv tragedia de la Grădina Botanică din Craiova, unde o adolescentă de 14 ani a fost ucisă cu bestialitate chiar de către un băiat de 17 ani. De asemenea, iubitul fetei, un tânăr de 20 de ani, a fost și el rănit, trezindu-se abia recent din comă.

Acum, însă, s-a aflat că, de fapt, Melis, fata de 14 ani, ar fi încercat să se salveze, căci chiar ea ar fi sunat prima la 112. Date oficiale arată că, la ora 16.03, a fost înregistrat primul apel care anunța masacrul.

Tânăra a cerut ajutorul oamenilor legii, atunci când încă nu fusese înjunghiată, reușind doar să le spună operatorilor 112 că iubitul ei a fost atacat de un tânăr, care avea fața acoperită, conform informațiilor oferite de Acces Direct.

Cum s-ar fi petrecut, de fapt, atacul

De asemenea, recent, a fost făcută publică și mărturia autorului crimei, respectiv tânărul de 17 ani, care era elevul unei școli militare. Acesta a povestit cum s-ar fi petrecut totul, explicând și motivul pentru care a recurs la gestul extrem.

"Am observat, când am făcut prima tură, că în livada cu meri se aflau doi tineri așezați pe un cearceaf. Atunci când am trecut a doua oară pe acolo, băiatul m-a întrebat de ce mă uit la prietena lui și m-a lovit cu pumnul în zona feței, în obrazul stâng, și în abdomen.

Atunci m-am enervat și am scos din rucsac arma și mănușile pe care m-am gândit să le folosesc ca să nu las amprente. În acel moment, tânărul a luat-o la fugă spre cearșeaf, eu am fugit după el, l-am prins din urmă în zona cearșafului și l-am atacat din spate, iar băiatul a căzut cu fața în sus. M-am aplecat apoi asupra lui ca să-l lovesc din nou, atunci victima a încercat să se apere și să îmi ia arma." , este mărturia autorului măcelului de la Grădina Botanică, conform sursei amintite anterior.

Totodată, de precizat este că, mărturia criminalului nu coincide cu ceea ce a povestit, însă, victima care a supraviețuit atacului, respectiv tânărul de 20 de ani, care a explicat că, de fapt, el și iubita lui ar fi fost atacați din spate, atunci când stăteau pe o bancă.