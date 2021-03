Mărturia cutremurătoare a mamei bătute cu bestialitate în plină stradă de soț: „Nu pot să mănânc”

In articol:

Femeia din Bistrița Năsăud a fost lovită cu bestialitate, luni, în plină stradă de soțul care nu voia să-i acorde divorțul. Camerele de supraveghere din zonă au surprins întreaga scenă teribilă. În imagini se vede cum bărbatul agresor o împiedică pe tânără să urce într-un taxi. Ulterior, acesta o lovește puternic cu pumnul. După ce victima se prăbușește la pământ, bărbatul începe să o lovească cu picioarele.

Persoanele aflate la fața locului au reușit cu greu să o scape pe tânără din mâinile soțului ei. În urma impactului destul de violent, Florentina a avut nevoie de îngrijiri medicale. În cadrul unei emisiuni de televiziune, tânăra mamă bătută a dezvăluit cum se simte și de la ce a porinit întregul scandal.

„Nu pot să mănânc. Urmează să îmi iau iarăși tratamentul să port gulerul cervical. Am dureri tot timpul. Sper să înceteze, să nu mai fie agresiv. Avem ordin de restricție, dar este valabil doar pe cinci zile, am înțeles că atât se poate face. Sunt hotărâtă să merg până la capăt. Am apelat de multe ori la Poliție. Mereu mi se spune că nu are ce să facă, că avem aceleași drepturi asupra copiilor. Motivul pentru care m-a lovit a fost pentru că nu am vrut să merg acasă și nu am vrut să îi spun unde stau cu copiii.”

Bărbatul își amenința deseori soția

Potrivit apropiaților, între Florentina şi soţul său, Cătălin, existau de mai mult timp probleme. Mai mult, agresorul o amenința prin telefon. Acesta este și singurul motiv pentru care tânăra nu a vrut să meargă acasă.

„A venit la mine, cu copiii. S-a întâlnit cu soțul ei la poliție în Telciu și au început demersurile pentru divorț. Dar s-a temut să meargă acasă, că a mai bătut-o. Mama ei e moartă, așa că a ales să stea la mine, cu cei doi băieței ai ei: unul de aproape 5 anișori și unul de aproape trei anișori", a declarat naşa femeii.